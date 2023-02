Senén Caba: “El colegio médico sabe llegar a acuerdos”

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, manifestó hoy que esa entidad a lo largo de la historia ha sabido lograr diversos acuerdos.

Caba externó estas declaraciones al indicar que se estarán reuniendo al mediodía del próximo jueves con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

“El colegio médico sabe llegar acuerdos, son 133 años de existencia, lo que no podemos es llegar a acuerdos para cosa de nosotros, es que la población tiene que caminar con nosotros, la población tiene que empoderarse”, dijo.

Asimismo, el galeno refirió que sería incapaz de ir a la mesa de discusión con los representantes de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) obviando resultados tangibles para los sectores vulnerables del sistema.

“Como yo me paro de una mesa sino soy de capaz de ampliar el plan básico de la gente, sino soy capaz de con conseguir que se suba esa cuota de miserables ocho mil pesos, como yo me paro de una mesa porque ha conseguido cosas para mí y no soy capaz de que se me acepten los pacientes mentales o los viejitos, No, no puedo”, puntualizó Caba.