Separan a Lisvel -Eve- Mejía del equipo de voleibol por prueba de dopaje

El proyecto de selecciones nacionales de voleibol femenino y su área médica anuncia con gran pesar que nuestra atleta Lisvel Eve Mejía (La China), ha sido notificada de que tuvo un resultado analítico adverso durante un control de dopaje realizado en el pasado torneo de la VLN.

Lamentablemente y siguiendo el protocolo en este momento está atleta será separada del equipo y no participará en los Juegos Olímpicos de París, Francia, 2024. El proyecto de Selecciones informa que la atleta sustituta, la central, Geraldine González, se unirá al conjunto para el primer partido del domingo ante Italia.

El Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino mantiene su compromiso con el juego limpio y colaborará en todo lo necesario durante el proceso de investigación de este caso con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

«Es un caso sumamente lamentable, me siento muy mal y decepcionada conmigo misma, fue un descuido de mi parte no haber investigado antes, el medicamento que utilicé para controlar la retención de liquido en mi cuerpo (Furosemida) el cual ha arrojado una prueba de dopaje en la pasada VLN», dijo Eve Mejía en el comunicado.

Hay una parte que si me deja tranquila conmigo misma- dice la atleta. Dado a que siempre he sido una persona íntegra y honesta, tranquila y trabajadora. Mi intención no fue nunca tomar ese medicamento para mejorar mi rendimiento físico. «Se que es difícil de comprobarlo y de que algunas persona lo crean, pero siempre mantendrá mi cabeza en alto y con toda responsabilidad y humildad acepto las consecuencias que las autoridades quieran imponer», adujo.

«Estoy tranquila y agradecida con el respaldo y el apoyo que me han brindado mis compañeras de equipo, tanto como Cristóbal Marte Hoffiz, y nuestra directora general, Milagros Cabral«, apuntó.