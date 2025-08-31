Septiembre en RD: un feriado y otros datos claves de este noveno mes

¡Septiembre está aquí! Un mes lleno de datos interesantes que debes saber. Desde la antigüedad hasta la actualidad, este mes ha estado ligado a transformaciones importantes: del calendario romano, a los fenómenos astronómicos que acortan los días y alargan las noches.

Mira el listado completo:

Septiembre deriva del latín septem, que significa “siete”, ya que originalmente era el séptimo mes del calendario romano antes de añadir enero y febrero.

En el hemisferio norte, septiembre marca el alejamiento progresivo del sol, acortando los días y alargando las noches.

El 25 de septiembre de 1963 se produjo el golpe de Estado contra el primer gobierno democrático de Juan Bosch, tras la caída de la dictadura de Trujillo.

Un 27 de septiembre falleció Enriquillo, líder indígena recordado por su resistencia contra el dominio colonial.

Este mes se conmemora el Día Nacional de la Biblia, celebrando la importancia de este texto en la sociedad dominicana.

El 24 de septiembre es feriado en República Dominicana en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del país.

En septiembre se encuentran frutas como el aguacate, albaricoque, ciruela, frambuesa, granada, higo, kiwi, manzana, melocotón, melón, nectarina, pera, plátano y uvas, así como verduras como la acelga, el ajo, la alcachofa, calabaza, cebolla, espinaca y pepino.

La aster es la flor de septiembre y simboliza la paciencia, la alegría y el amor.

Virgo y Libra son los signos del zodiaco de septiembre, caracterizados por su sentido de justicia y su capacidad de equilibrar diferentes perspectivas.

Varios países celebran su independencia en septiembre, como Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

