Luz Clara Castro Quijada fue sepultada la mañana de este lunes, dos días después de ser asesinada por su expareja, Ernesto Wenfry Jiménez Paulino, en Santiago.

Familiares y allegados denunciaron que la víctima había puesto una orden de alejamiento contra Jiménez Paulino, pero aseguran que las autoridades no actuaron para protegerla.

“Ella le puso querella de alejamiento, los policías no hicieron nada, no lo metieron preso. Ella tenía una orden de arresto y no lo metieron preso, y él atrás de ella. Ella tuvo que cambiar muchas veces los números del teléfono”, declaró un familiar, quien también sugirió que alguien habría revelado el paradero de la víctima.

Los parientes y amigos de la fallecida exigen justicia y piden que el acusado reciba la pena máxima.

Luz Clara Castro. Fuente externa.

“Él no mató un pollo, mató a un ser humano. Aparte de ser indefensa, no le hacía daño a nadie. Tenía sus virtudes y defectos como cualquiera, pero ella no merecía morir así. Exigimos la pena máxima para él, que sea juzgado conforme a la ley”, expresó un allegado.

Además, el padre de la víctima señaló que su ubicación habría sido delatada. “La vendieron, por droga la vendieron a ella. La hija mía estaba bien donde estaba, y parece que le dijeron dónde ella estaba para que él hiciera eso, porque él la estaba persiguiendo”, denunció un familiar.

El testimonio del agresor

Ernesto W. Jiménez al momento de entregarse a las autoridades.

Ernesto Wenfry Jiménez Paulino justificó el crimen alegando que había recibido un video en el que su expareja aparecía con su nueva pareja.

“Un video de esos que se graban una sola vez, ella burlándose de mí, teniendo relaciones con la pareja que ella está ahora. Yo quiero pedir disculpas a su familia, porque yo sé que ellos saben que yo la quería mucho. Ella y yo nunca nos separamos, estábamos distanciados porque tuvimos inconvenientes de pareja”, declaró.

Por otro lado, allegados de la víctima aseguran que Jiménez Paulino la acosaba constantemente.

“Él le decía a ella que si no era con él, no era con nadie”, exclamó un testigo.

Asimismo, una amiga de la víctima confirmó que el acusado insistía en comunicarse con ella para obtener información.

“Él siempre me tiraba para preguntar por ella. Yo le decía: ‘oye, déjame tranquila’, y lo bloqueaba. Yo se lo enseñaba a ella y le decía: ‘mana, ese hombre me está tirando, vamos a meterlo preso’”, expresó, visiblemente afectada.

