¿Será el taconeo?

  • Juan Terrero
JUAN TERRERO PÉREZ

Alguien me dijo una vez que algunas personas llegan a ser funcionarios y el «taconeo» de los guardias los «saca de sus cabales»; o sea, los saca de quicio.

Parece que ocurre con funcionarios de la actual gestión. Ya han olvidado hasta los nombres de dirigentes medios del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Están tan desquiciados que se escucha el «sirenazo» y usted va manejando y se echa a un lado en la creencia de que viene el presidente o el 911, y al verlos pasar, es un empleado público de quinta o sexta categoría.

Se han olvidado que el poder es como una sombra, que pasa.

Se olvidan del expresidente doctor Balaguer, quien decía: «Cuatro añitos no son na”.

