¿Será este un pueblo realmente enigmático?

Conociendo lo que sucedió políticamente hace un tiempo, algunos amigos me solicitan constantemente que exponga algunas de esas experiencias que, de algún modo, podrían servir para orientar sobre lo que se ve y escucha a diario en las redes y diferentes vías de comunicación. En este caso, con relación a lo que significa o pueden acarrear campañas que, pretendiendo ser negativas contra algún candidato, lo convierten en víctima o provocan sentimientos de adhesión en una parte importante de la gente.

Una de ellas ocurrió durante la campaña electoral del 1990, cuando, como se recordará, los candidatos punteros eran Juan Bosch, por el PLD, y Balaguer, por el Partido Reformista.

Las simpatías populares entre Bosch y Balaguer, según sondeos previos realizados, estaban cercanas. Entonces personas ligadas al líder reformista, preocupadas por la situación, más por su futuro personal que por su líder, contrataron un conocido publicista para orquestar una campaña contra Bosch, atacándolo en términos personales. Todos los de esa época recordarán los calificativos que se utilizaron.

Pero resultó que las mediciones posteriores a dicha campaña estaban indicando que Bosch subía ligeramente su popularidad en vez de impactar negativamente en la gente. Había causado una reacción inversa. Una noche, en la que cotidianamente ofrecíamos personalmente el informe de recaudación, Balaguer, imagino yo que conociendo mi amistad con Bosch, manifestó su indignación por dicha campaña vejatoria contra él, expresando que éste pueblo era enigmático. que tiene tendencia a cogerle pena a los que consideran atropellados y mucho más a los enfermos.

Por tales razones dijo que nunca había ocultado sus dificultades o debilidades físicas. “Yo nunca he escondido que tengo problemas de la vista, ni en mis piernas. Es más, a mí me gusta que se propale la noticia de que estoy enfermo. Eso me ha ayudado.”

En el 1994, meses después del proceso electoral de ese año, en el cual los favoritos eran Peña Gómez y Balaguer, el propio Balaguer le expresó a Hatuey De Camps delante de mí, que Peña Gómez no ganó ampliamente las elecciones porque se escondió la información de que estaba padeciendo una enfermedad grave “Eso fue un error suyo, o de ustedes. Debieron magnificarlo. Lo hubiera catapultado”, dijo.

Otra experiencia similar se produjo en el año 2000, cuando el candidato opositor era Hipólito Mejía, por el PRD, frente a Danilo Medina, del PLD. Previo a las elecciones se inició una fuerte campaña negativa contra Hipólito. Yen casi todos los lugares que recorría como candidato, grupos contrarios se enseñaron en denostarlo. Lógicamente de manera insinuante. En esas circunstancias, Balaguer le dio a Hipólito el consejo de que no se preocupara, que más que daño, esa campaña lo ayudaría porque lo acercaba a la mayoría del pueblo. Cabe recordar que luego de eso Hipólito habló de amarrar su chiva en la Máximo Gómez.

No sé si en realidad éste era o sigue siendo un pueblo enigmático con tendencia a tomarle pena y congraciarse con los que están denostando. Pero no dejaría de ser interesante para los partidos y los políticos, indagar si ese tipo de campaña contra un candidato en realidad le afecta, o si por el contrario lo podría favorecer.