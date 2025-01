¿Será Subero Isa el nuevo Procurador?, él mismo responde

Una de las plazas que ha generado más expectativas en sectores de la sociedad dominicana, ha sido la escogencia de un nuevo procurador o procuradora de la República, tras el anuncio de la salida de la magistrada Miriam Germán de la institución de justicia.

La selección del nuevo jefe o jefa del Ministerio Público ha arrojado una serie de nombres de destacados magistrados para ocupar la posición, entre ellos, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa.

Al cuestionársele en el programa Uno+ Uno que se transmite por Teleantillas canal 2, sobre si se ha consultado para el puesto su respuesta fue la siguiente:

» A mí nadie me ha consultado, hi ha ido a mi oficina, ni a mi casa, a proponerme ninguna posición, he oído los rumores, a mi la posición no me interesa«, sostuvo el exjuez.

«Pero una cosa es que no me interese, y otra cosa es que el presidente de la República, necesite a uno«, indicó Subero Isa en el espacio que conducen los periodistas, Adalberto Grullón y Millizen Uribe.

En ese sentido, aunque afirmó no «andar detrás de ello» deja las puertas abiertas si la propuesta emana del primer mandatario, Luis Abinader.

«Me siento en una zona de confort importante en la actualidad, pero yo creo que es muy importante porque, será la primera persona designada por el Consejo Nacional de la Magistratura», adelantó el exfuncionario.

Recordó que participó en la modificación Constitucional, referente al periodo o mandato del procurador por un periodo de dos años, con posibilidad de confirmarse en la posicion, tras someterse a una evaluación concluida su gestión.