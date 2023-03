Sergio Moya (Gory), quien es mencionado el expediente del caso Calamar, manifestó este jueves que las acusaciones en su contra son falsas, y que si le prueban que ha recibido dinero de manera irregular renunciará a su cargo de diputado.

«Si me prueban que he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado», sostuvo Moya en la sesión de la Cámara Baja.

El funcionario por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), indicó que lleva 32 años siendo empresario de bancas en todo el territorio nacional, y que no ha tenido ningún tipo de inconvenientes.

«Les puedo asegurar que no existe ni existirá ningún dueño de banca que me diga que le he solicitado dinero», dijo ante las acusaciones sobre la vinculación con cobros irregulares a bancas de lotería del país.

De igual forma, Sergio Moya advirtió que no tolerará ninguna acusación contra su persona, pues entiende que se le quiere hacer un daño político.

“La campaña masiva de mentiras, puesta a circular en mí contra, muestra el interés de algún sector de hacerme daño político. Por ejemplo, se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias a las sesiones, y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que he asistido en un 83%”, expresó.

Además, agregó que sus abogados están recabando todas las pruebas «de las mentiras» que han hecho en su contra, a fin de que sean discutidas en el plano judicial.

