Serias diferencias a lo interno del PRM podrían desatar una crisis de consecuencias en Salcedo

Regidora Gina Pantaleón considera sector de su partido rompió el acuerdo y traicionó principios

SALCEDO.- Serias diferencias afloran en las últimas horas a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio, lo que podría desatar una crisis de impredecibles consecuencias.

Según las informaciones llegadas a este periodista, la crisis se podría desatar debido a la escogencia como presidente de la Sala Capitular del regidor Javier Payan, el cual y de acuerdo a los datos que han llegado a este medio, hizo alianza con un sector del partido oficialista en franca violación a los acuerdos a los que hace aproximadamente un año, tanto el citado munícipe como la alta dirigencia de su partido habían acordado.

En esa oportunidad, tanto los entonces regidores electos como la alta dirigencia del PRM en la provincia Hermanas Mirabal, habían acordado que este año de legislación municipal era a la regidora del también partido en el gobierno, Gina Pantaleón, a la que le correspondía dirigir los destinos de la sala capitular de este municipio.

Este medio se enteró de una fuente de entero crédito y la que pidió reserva de su nombre, que hace unos días el regidor Javier Payan junto a otros colegas suyos, se reunió en un indeterminado lugar, en donde logró convencer a dichos colegas de que les dieran su apoyo para presidir dicha sala, lo que según un documento colgado en las redes por Pantaleón, violenta los acordado hace un año dentro del seno de la organización.

Como consecuencia de la juramentación este miércoles en la alcaldía de Salcedo del regidor Javier Payan, la regidora Gina Pantaleón, notablemente consternada, emitió un comunicado, copia del cual obtuvo este medio, en donde hace ver su inconformidad ante lo que considera una traición a los principios y la ética de dicha organización.

También puede leer: No se deje engañar, ni se busque problemas: Falsos videos de inversión están usando imagen y voz de ministro de Educación

Comunicado de Gina Pantaleón

“Hoy me dirijo a ustedes con el corazón firme y la conciencia tranquila. Tranquila, porque he sido coherente, leal a mi palabra y a los compromisos asumidos, como siempre lo he sido con esta provincia y su gente. Pero también con una profunda indignación. Porque lo ocurrido en esta sala capitular no es solo una falta hacia mi persona, sino una falta hacia la dignidad de esta institución y hacia el pueblo que representamos.

“Hace un año, frente a las máximas autoridades de nuestra provincia, se llegó a un acuerdo. Un compromiso firmado con la palabra y con el respeto que debe existir entre representantes electos por la voluntad del pueblo. Ese acuerdo establecía que este segundo año de gestión me correspondería la presidencia de esta honorable sala capitular. No fue un capricho. Fue un consenso. Y hoy, sin previo aviso, sin razones de fondo, ese compromiso ha sido violentado.

“Yo fui la mujer más votada de este municipio, y la segunda regidora más votada entre los siete que componemos este concejo. Esas no son cifras vacías: son la voz de un pueblo que confió en mí, que creyó en mi integridad, en mi compromiso y en mi capacidad. Hoy, a esa gente también se le ha fallado.

“Respetar la palabra empeñada es un valor que no se negocia. La política no puede seguir siendo el escenario donde la conveniencia del momento está por encima del honor. Hoy, algunos han demostrado que su palabra no vale. Pero yo seguiré demostrando que la mía sí.

“A quienes hoy deciden romper acuerdos y anteponer sus intereses personales, les digo: ustedes podrán tener un cargo, pero no tienen el respeto del pueblo. Yo seguiré trabajando desde donde esté, con la frente en alto, porque mi compromiso no depende de un título, sino del amor que siento por Salcedo.

Y al pueblo, le digo: esto no me detiene, esto me fortalece. Porque cuando se actúa con dignidad, no hay derrota que sea final”.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd