La proyección inaugural estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo

Este lunes fue estrenada “Trinitarios”, la primera serie animada histórica de la República Dominicana, en el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025).

La proyección inaugural estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, en un acto celebrado en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, dentro de las actividades de la feria, dedicada este año al historiador Frank Moya Pons.

La serie, dirigida por el cineasta Luis Cepeda, narra en seis episodios de 20 minutos los acontecimientos que marcaron la gesta independentista, con especial énfasis en la labor de los fundadores de La Trinitaria y los hechos que desembocaron en la proclamación del 27 de febrero de 1844.

“Poder recrear parte fundamental de nuestra historia en un formato atractivo y moderno agrega un componente adicional de interés”, afirmó Salcedo, quien destacó que esta serie constituye un aporte de gran trascendencia en el contexto actual del país.

Realizada con tecnología de “motion capture” y animación por computadora, la producción se concibe como una plataforma educativa para acercar la historia a niños y jóvenes de forma didáctica.

Durante la FILSD, “Trinitarios” podrá disfrutarse en el Pabellón Frank Moya Pons, ubicado en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional, con funciones del 29 de septiembre al 3 de octubre, a la 1:00 p. m. y 5:00 p. m.

El lanzamiento de la serie “Trinitarios” representa un hito en la televisión pública dominicana, al conjugar la preservación de la memoria histórica con la innovación tecnológica en la narrativa audiovisual.

Cinemateca Nacional

En paralelo, la Cinemateca Nacional desarrolla un programa especial en la FILSD 2025 que combina proyecciones, charlas y recorridos por la mediateca.

Las jornadas inician cada mañana con la muestra “Voces Emergentes”, integrada por cortometrajes de estudiantes de cine de distintas universidades, y se extienden hasta la noche con “Cinemateca sobre Ruedas”, espacio en el que se proyectan largometrajes al aire libre en el jardín.

Uno de los ejes centrales es la “Retrospectiva René Fortunato”, en homenaje al destacado documentalista recientemente fallecido, cuyos títulos ofrecen un recorrido audiovisual por los momentos más trascendentes de la historia política dominicana del siglo XX.

Dentro de este ciclo se presentan sus obras más reconocidas, como “El Poder del Jefe” (martes 30 de septiembre), “La herencia del tirano” (jueves 2 de octubre), “Bosch: presidente en la frontera imperial” (viernes 3 de octubre) y “Patricia: el regreso del sueño” (sábado 4 de octubre).

La cartelera también incluye propuestas de gran diversidad temática, como “La República de la pelota”, de José María Cabral, que explora el rol del país como cantera mundial de peloteros (martes 30 de septiembre), e “Isla de dos Repúblicas”, basada en textos de Frank Moya Pons (jueves 2 de octubre).

Asimismo, se destacan producciones de animación y ficción como “3 al rescate” (viernes 3 de octubre) y “Primavera eterna” (domingo 5 de octubre).

A estas exhibiciones se suman charlas, cinefórums y actividades de mediación cultural, como “Los críticos leen a los críticos” y los recorridos guiados por la mediateca.

El programa busca acercar al público a la reflexión sobre la historia, la literatura y el audiovisual, consolidando a la Cinemateca Nacional como un espacio de encuentro entre la memoria cultural y las nuevas generaciones de cineastas.