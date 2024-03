Para el padre Gregorio Santana, las cárceles de República Dominicana «son un cementerio de hombres vivos», como escribió desde la prisión el líder del Grupo Niche, Jairo Varela, en 1997.

Durante la lectura del segundo mensaje del serial que corresponde al Sermón de las Siete Palabras, desde la Arquidiócesis de Santo Domingo en la Catedral Primada de América, el religioso aseguró que los recintos carcelarios del país son antesala del infierno, donde «a los condenados y no condenados se les pega fuego».

«Pulgar penas no puede traducirse en algo tan denigrante de la condición humana, como la barbarie que impera en las cárceles dominicanas, llenas de guiñapos humanos, enfermos terminales y mentales. Aunque lastimosamente hay desalmados que piensan que debe ser así (…)», aseguró.

Santana criticó además que el sistema de la seguridad social del país es «una estafa burda con apoyo del Estado y de la ley».

«Sí, es “legal” lucrarse con el dinero de las protecciones sociales. Los grupos económicos han decidido negar derechos para ganar dineros. Todos sabemos que el día al día de las aseguradoras de salud es un robo. Para ir a consulta y a la farmacia estamos en el mismo punto de hace 30 años», aseveró.

Respecto al sistema educativo, dijo: «Es malo, caro e impresentable. La luz del saber no está por esos lados. Los grandes problemas de nuestras gentes están conectados con la educación deficiente que se recibe. El presupuesto de Educación está secuestrado por los negociantes, y las universidades no están aportando lo suficiente para ser bujía del cambio que necesita el país. También los grupos económicos de siempre están en las universidades siendo parte del retroceso, porque solo buscan oportunidades de negocios, más no así la inventiva, la innovación y el desarrollo científico».

El reverento basó su mensaje en la segunda palabra de Cristo mientras estaba en la cruz, donde le dijo a un hombre acusado de robo: «Te lo aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso”, según lo narrado por el evangelista Lucas, en el capítulo 23, verso 43 de la Biblia.

De su lado, durante el primer mensaje, el sacerdote Keiter Luciano, de la Parroquia San Juan Bautista, arremetió contra el maltrato a los migrantes en República Dominicana, un problema que, a su juicio, «desdice mucho de nuestra identidad de pueblo cristiano».