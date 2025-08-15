Servicio de luz mejorará a partir del domingo

  • Hoy
Servicio de luz mejorará a partir del domingo

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el servicio eléctrico del país experimentará una mejoría significativa a partir del domingo, gracias a la reincorporación al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de plantas generadoras que, en conjunto, aportarán 525 megavatios a la capacidad instalada.

Santos explicó que los recientes cortes energéticos han sido ocasionados, principalmente, por dos factores: el incremento extraordinario de la demanda, debido a las altas temperaturas registradas en el territorio nacional y la salida reciente de operación de varias plantas de generación por razones técnicas.

Entre las unidades que se han visto afectadas se encuentra Punta Catalina 2, con una capacidad de 360 megavatios, la cual está programada para reintegrarse entre la madrugada de este sábado y el domingo. Asimismo, Los Mina V, con 120 megavatios, que se incorporó nuevamente al SENI al mediodía de este viernes, mientras que la planta SIBA redujo temporalmente 45 megavatios por el proceso de cierre de su ciclo actual para pasar a ciclo combinado, reintegrando esa capacidad en el transcurso de este viernes.

“Entre hoy y el domingo recuperaremos un total de 525 megavatios, lo que permitirá reducir las interrupciones y estabilizar la oferta de energía a la población, colocándonos en mejor posición de combatir las altas temperaturas que afectas, no solo al país, sino al resto del mundo”, aseguró el ministro.

Además, Santos adelantó que en los próximos seis meses el país contará con nueva generación que reforzará la estabilidad del SENI. En octubre entrarán en servicio las plantas Energas 4, con 130 megavatios y la expansión de SIBA, con 68 megavatios adicionales.

Aseguró que en el primer trimestre de 2026 está prevista la entrada en operación de la planta Energía 2000, que aportará 414 megavatios, para un total de 612 megavatios de nueva capacidad instalada.

“El Gobierno del presidente Luis Abinader tiene como prioridad ofrecer un servicio eléctrico confiable y de calidad. Estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar que la energía servida cumpla con las necesidades de la población y del sector productivo”, concluyó Santos

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Servicio de luz mejorará a partir del domingo
Servicio de luz mejorará a partir del domingo
15 agosto, 2025
Cansados de los apagones: Salcedo y San Francisco de Macorís se preparan para protestas
Cansados de los apagones: Salcedo y San Francisco de Macorís se preparan para protestas
15 agosto, 2025
Apagones golpean diferentes sectores: «Este calor va a matar a uno, creemos que nos vamos a asfixiar»
Apagones golpean diferentes sectores: «Este calor va a matar a uno, creemos que nos vamos a asfixiar»
14 agosto, 2025
Bonao se moviliza: marcha del Falpo contra prolongados apagones
Bonao se moviliza: marcha del Falpo contra prolongados apagones
12 agosto, 2025
Senador Héctor Acosta, El Torito, llama a marcha en Bonao por apagones
Senador Héctor Acosta, El Torito, llama a marcha en Bonao por apagones
8 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, jueves 14 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 14 de agosto de 2025

Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación

Las empresas de zonas francas en RD viven una gran transformación

La despedida silente de don Tony Isa Conde

La despedida silente de don Tony Isa Conde

Carlos Bonilla apoya a ABADINA

Carlos Bonilla apoya a ABADINA

Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Kelvin Cruz da picazo para un multiuso en Club 30 de Mayo

Kelvin Cruz da picazo para un multiuso en Club 30 de Mayo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo