Servicios de Interior y Policía disponibles en Punto Gob de Sambil

La Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), informó que los servicios del Ministerio de Interior y Policía (MIP), se encuentran disponibles en el Punto Gob de la plaza comercial Sambil.

Con la integración del MIP a Punto Gob Sambil los ciudadanos tendrán la opción de realizar servicios como la emisión y renovación de licencia para tenencia y porte de nuevas armas de fuego, obtención y regulación de productos pirotécnicos y químicos, obtención de nacionalidad, certificación de vida y costumbres entre otros trámites de gran demanda.

El centro inaugurado este año, permite realizar más de 250 servicios gubernamentales sin salir del lugar, dado que posee hasta su propia estación del Banco de Reservas para quienes necesitan pagar por un servicio. Punto Gob Sambil se encuentra recibiendo entre 1,000 y 1,200 ciudadanos diariamente.

La Directora de Atención Ciudadana de la OPTIC, Soanna Berihuete destacó que el horario extendido que poseen los centros es una ventaja para los ciudadanos, tomando en cuenta que tienen la opción de hacer sus diligencias al terminar su jornada laboral o los fines de semana.

Berihuete asegura que trabajan para garantizar el ahorro de tiempo y dinero al ciudadano al momento de tener contacto con el Estado.

En representación del ministro de Interior y Policía, licenciado José Ramón Fadul, encabezó la apertura el viceministro de Control de Armas y Explosivos y coordinador de “Ventanilla Única”, doctor Washington González Nina, quien afirmó que los ciudadanos tienen derecho a ser informados de manera oportuna, amplia y veraz, por lo que la puesta en funcionamiento de este módulo representa un valioso avance en los servicios a sus usuarios, además de que permite que el MIP cumpla con las disposiciones de la ley orgánica de la administración pública que incentiva a utilizar nuevas tecnologías para avanzar hacia el gobierno electrónico.

El coordinador de “Ventanilla Única” también expresó que la puesta en marcha de estos servicios disminuirá los costos y ahorrará tiempo, acortando la distancia entre la administración pública y sus usuarios, y promoviendo de esa forma la transparencia en los servicios del estado.

Los ciudadanos podrán realizar más de 43 trámites del ministerio, en un horario extendido de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos de 10 a.m. a 4: 00 p.m. (solo las estaciones en líneas).

La inauguración se realizó este lunes en la Plaza Comercial Sambil, con representantes de la OPTIC y el MIP.