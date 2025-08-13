Servidor cristiano debe ser ejemplo

El funcionario cristiano debe trabajar de manera limpia, transparente y marcar una diferencia en la posición que Dios le ha permitido desempeñar. Así se expresó Elías Santana, viceministro de Obras Públicas, en la conferencia que ofreció, titulada: Importancia del servidor público cristiano, ante pastores, líderes evangélicos, representantes de instituciones y servidores públicos, en una actividad organizada por el regidor y pastor Fabio Alberto Silvestre.

Indicó que las propuestas indecentes deben ser cortadas de inmediato, ya que si le abren una puerta al mal, por donde entran las malezas, por lo que entiende que, si llega al escritorio de un funcionario cristiano, debe ser eliminado por completo.

Sostuvo que el servidor público cristiano debe marcar la diferencia, no porque sean mejores que los demás, sino, porque están llamados a marcar la diferencia con sus hechos, acciones y otras actividades que realicen.

Santana, quien lleva años de servir a Jesucristo, entiende que como servidor enfrenta desafíos, pero que hay que manejarlos desde la perspectiva cristiana, con un comportamiento de un verdadero cristiano.

“Esos desafíos podrán ser enfrentados con firmeza y actuar con ética, transparencia y valores”, indicó.

“Desde nuestra posición como servidores públicos cristianos, tenemos la oportunidad de ejercer influencia benéfica sobre nuestros compañeros de labores, nuestros subalternos o sobre nuestros superiores, también tenemos la oportunidad de beneficiar a la ciudadanía en general, que le damos servicio desde nuestra posición”, dijo el pastor y político.

Expresó que, “el hombre y la mujer que sirve a Dios, da un ejemplo a seguir a los demás, ya que ve su actitud desde una forma diferente de como lo hacen los demás, desde el punto de vista de la ética, moral y de ejercer las funciones desde la perspectiva cristiana, fundamentados en los valores bíblicos y los valores que ha enseñado Jesucristo”.