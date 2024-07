El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) anunció que retomará las protestas, ya que las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), se han mostrado indiferentes con relación al proceso de aplicación de las disposiciones establecidas en la Resolución 572-07, la cual fue aprobada el jueves 6 de julio de 2023.

El Coordinador General del MOPESEP, psicólogo Luis Holguín-Veras, manifestó que es inaudito que casi un año después de la aprobación de la Resolución 572-07, la Comisión Interinstitucional Evaluadora, solo haya aprobado 2,623 casos, de un total de 20 mil servidores públicos, que han sido beneficiados con dicha resolución.

“El MOPESEP está preocupado por la apatía y la demora con la que las autoridades del CNSS, de la DIDA y de la SIPEN, ha asumido la aplicación de las disposiciones establecidas en las Resoluciones 572-07 y 579-02, ya que en ambas se establecen plazos específicos, en los que se deben desarrollar cada una de las fases que integran el proceso de traspaso de Cuenta de Capitalización Individual (CCI) al Sistema de Reparto Estatal. Dichos plazos han sido todos incumplidos”, afirmó el señor Holguín.

También puede leer: ¡Luis Abinader remeneó la mata! Aquí los cambios para el segundo gobierno

El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, puntualizó que es inaceptable la forma maliciosa y perversa con la que la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la empresa UNIPAGO, gestionan los operativos de traspasos al Régimen de Reparto Estatal. En este sentido, según el MOPESEP, solo 1,588 afiliados han sido traspasados, lo cual equivale a un insignificante 7.6% de los 20 mil casos que deberán ser traspasos a reparto.

Protesta de MOPESEP

El señor Luis Holguín-Veras, recordó que el 25 de mayo de 2024, el MOPESEP envió, vía la Gerencia General del CNSS, una comunicación a los miembros del pleno de dicho organismo, gracias a la cual el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió la Resolución No. 587-05, en la que se remite a la Comisión Permanente de Pensiones (CPP) revisar el párrafo III de la Resolución No. 579-02, de lo que varios meses

después no se sabe absolutamente nada.

Lea: Cambio en salud: País debe pasar de curación a hacer prevención

Entre las actividades de protestas que realizará el MOPESEP en los próximos días, se destacan las siguientes: visitas a los medios de comunicación, seguimiento a la Resolución 587-05, protesta masiva frente a la Torre de la Seguridad Social, el miércoles 31 de julio de 2024, a las cuatro de la tarde, entre otras acciones para reclamar la aplicación de la Resolución No. 572-07.

Como se sabe, la Resolución 572-07, establece que se modifica el numeral PRIMERO de la Resolución 289-03, del 15 de marzo del 2012, para que de ahora en adelante disponga lo siguiente: “Se aprueba el retorno voluntario al Sistema de Reparto Estatal para todos aquellos trabajadores que estuvieron activos bajo el amparo del Sistema de Reparto Estatal previo y/o al momento del inicio del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia de la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, siempre que cumplan los requisitos de edad y/o tiempo en servicio necesarios para recibir una pensión en el Sistema de Reparto Estatal por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado del Ministerio de Hacienda (DGJP)”.