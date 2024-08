Servio Tulio no está de acuerdo con inamovilidad del procurador; cree reforma constitucional se debe aprovechar más

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó este lunes su desacuerdo con la propuesta de inamovilidad del procurador general de la República por un período de dos años, tal como se detalla en el proyecto de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

«Yo no estoy de acuerdo con la inamovilidad, eso es lo primero, y menos voy a estar de acuerdo con que sea por dos años, ni por los que sean, porque a fin de cuentas, si tú me estás diseñando el mecanismo de cómo tú lo vas a remover, ¿por qué tiene que ser inamovible? Segundo, si tú me estás planteando que quieres que sea inamovible para fortalecer su independencia, ¿cómo tú me lo vas a poner por dos años y en el hipotético caso de que él quiera seguir se reelija?», expresó Castaños Guzmán.

«Estamos hablando de la figura del procurador, no del Ministerio Público. Una cosa es el procurador y otra es el Ministerio Público…», agregó el jurista y politólogo.

Adalberto Grullón, Millizen Uribe y Servio Tulio Castaños Guzmán



Con relación a que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sea el órgano encargado de elegir al procurador o procuradora, dijo: «A fin de cuentas, es el presidente (de la República) quien lo propone. Yo creo que ese es un mecanismo de legitimación. La independencia no te la da ni la Constitución ni la forma en la que te puedan escoger, es que eso es intrínseco de la persona. Lo estamos viviendo con Miriam Germán».

Además, el vicepresidente de FINJUS reconoció que el mandatario Luis Abinader hizo bien en poner como condición que el aspirante a titular de la Procuraduría General de la República tenga al menos cinco años sin militar en un partido político. «Ahí sí el presidente la pegó bien».

La reforma constitucional se debe aprovechar más

Asimismo, Castaños Guzmán sugirió que la modificación a la Carta Magna debería aprovecharse para también establecer que la Cámara de Cuentas sea dirigida por un solo presidente en lugar de cinco miembros.

«Yo creo que debimos haber aprovechado más esta reforma constitucional. ¿Qué sentido tiene que la Cámara de Cuentas esté dirigida por cinco miembros? Pudo haber sido uno el presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Qué sentido tiene eso? Más que crear problemas, porque los órganos colegiados en República Dominicana generalmente crean conflictos. En todos los países del mundo, el contralor externo, digámoslo así, es uno. En los países en donde se le quitó la función jurisdiccional», declaró.

Servio Tulio Castaños Guzmán

Continúo diciendo: «En todos los órganos extrapoder, como el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, entre otros, lo importante es nombrar ahí a personas que tengan una visión de Estado. O sea, no es traer a alguien que tenga un currículum, sino llevar personas bien formadas, pero también personas que entiendan cuál es el rol que, desde el punto de vista tuyo como funcionario del Estado, vas a jugar», como es el caso de Milton Ray Guevara y Jorge Subero Isa.

Las declaraciones de Servio Tulio Castaños Guzmán fueron realizadas durante una entrevista en el programa matutino «Uno+Uno», transmitido de lunes a viernes por Teleantillas, y conducido por los periodistas Adalberto Grullón y Millizen Uribe.

