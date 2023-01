El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró hoy que el alcance de las sanciones por parte de la Junta Central Electoral (JCE) ante la campaña a destiempo solo tiene un carácter administrativo y que esta carece de “herramienta para someterlo al orden”.

“Las sanciones porque son las que ella puede mediante resolución son administrativas y por eso es que muchas veces no los partidos no le hacen caso a la Junta Central Electoral, porque la junta no tiene herramienta para someterlo al orden y ha tenido entonces que pactar la junta con los partidos el cese a la precampaña”, dijo.

Entrevistado en el programa “Telematutino 11”, el reconocido jurista llamó al Congreso Nacional “entender” las atribuciones que les corresponden ya que cuando la junta adopta algunas reglamentaciones los partidos “se ponen guapo con la junta”.

“El Congreso Nacional tiene que entender que hay cosas que son atribuciones de ellos, la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral como no se pudieron resolver algunos temas en el Congreso entonces aprobaron que para esos temas la junta tenía capacidad reglamentaria. Entonces, cada vez que la junta reglamentar aspectos en los que ellos no se pusieron de acuerdo, los partidos se ponen bravo con la junta”, refirió Castaños Guzmán.

Servio Tulio Castaños, vicepresidente de Finjus.

Asimismo, manifestó que deben ser rescatadas las atribuciones del Congreso pero no designar una capacidad “reglamentaria tan amplia” a la JCE para evitar conflictos en el sistema de partidos del país.

“Tenemos que rescatar las atribuciones naturales del Congreso, y lo que como atribución le dimos a la junta, puede tener capacidad reglamentaria en ciertos aspectos, pero no una capacidad reglamentaria tan amplia que le ha creado un conflicto a la junta con los partidos políticos”, puntualizó.

Se recuerda que la pasada semana el presidente de la República, Luis Abinader, convocó a una legislatura extraordinaria con el interés de que entre otras leyes sea conocida la de régimen electoral.