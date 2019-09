SFM despide con tristeza a cinco jóvenes muertos en accidente

San Francisco de Macorís

Cientos de personas consternadas por la tragedia se unieron ayer al dolor de los familiares de cinco jovencitos muertos en un accidente de tránsito al estrellarse en la madrugada del domingo el vehículo en el que viajaban en la comunidad de Ranchito, en la provincia de La Vega.

Después de una misa de cuerpo presente en la catedral Santa Ana oficiada por monseñor Fausto Mejía Vallejo, obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, los amigos y familiares sepultaron en el cementerio de este municipio los cuerpos de Miguel de la Cruz León y Luis de Jesús Almonó, ambos de 17 años; Kamil Rodríguez Hernández y Emil Suárez Ledesma, de 16 años.

Mientras que los restos de Nabil Peña de la Rosa Cabreja fueron llevados al municipio de Pimentel, de donde era oriundo. Su cuerpo fue sepultado en horas de la tarde, tal como informaron sus familiares.

En la catedral Santa Ana los féretros estuvieron rodeados por una guardia de honor compuesta por los compañeros de colegio de las víctimas, quienes despidieron a sus amigos lanzándoles flores en el cementerio.

Lamentan. Tras la misa oficiada por monseñor Mejía Vallejo, los padres de cuatro de los cincos fallecidos lamentaron la pérdida de sus hijos y agradecieron la muestra de solidaridad que les brindó todo el pueblo francomacorisano.

Yasmín León, madre de Miguel de la Cruz León, destacó las cualidades de su hijo de 17 años y atribuyó la tragedia a los retos que se imponen los jóvenes para después subirlos a la aplicación de Snapchat, en la cual asegura que sus usuarios tienen que demostrar lo que son capaz de hacer.

“Yo tenía tantos logros para mi hijo y esa noche me dijo: mami, no hagas lo que estás pensando hacer porque tú no sabes dónde yo estaré mañana; no lo hagas”, afirmó la madre.

En tanto que el padre del chico dijo que este hecho sucedió por la desobediencia de los hijos.

“Miren la consecuencia de la desobediencia de los hijos con sus padres”, expresó para enviarle un mensaje a los demás amigos de los jovencitos, quienes lloraban en la iglesia por la muerte de sus compañeros del colegio La Altagracia.

Por su lado, monseñor Fausto Mejía Vallejo exhortó a los padres de familia a reflexionar profundamente sobre esta tragedia que ha enlutado al pueblo de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

Duelo. El alcalde Alex Díaz explicó que el Concejo de Regidores declaró dos días de duelo municipal a causa de la tragedia.

“Hemos perdido a cinco jóvenes valiosos y por eso hemos declarado dos días de duelo municipal por el dolor que embarga a las familias que hoy han perdido a sus hijos. Estos padres son profesionales, muy valiosos de San Francisco, y en un pestañar ocurrió un evento que nos ha consternado a todos”, apuntó Díaz.

El ejecutivo municipal llamó a las autoridades a crear mecanismos de sensores de velocidad en las autopistas, así como cámaras de registro en las carreteras debido a que en el país después de determinadas horas de la noche en las vías no hay ningún tipo de vigilancia.

El accidente

Los cinco jóvenes murieron cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló la madrugada del domingo contra un establecimiento comercial en la comunidad de Ranchito, en la provincia de La Vega. Los jóvenes se transportaban en el carro Toyota Corolla, negro, placa A-611141. Trascendió que los chicos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y que viajaban a una alta velocidad en el automóvil, lo que causó la tragedia. Grabaron un vídeo antes de morir.