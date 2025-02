Shakira agradece a sus fanáticos tras ser hospitalizada: «¡Me dan tanta fuerza!»

La cantante colombiana Shakira agradeció a sus seguidores por las muestras de afecto luego de ser hospitalizada en Lima debido a un cuadro abdominal, lo que la obligó a suspender el concierto que tenía programado este domingo en el Estadio Nacional.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño. ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma”, escribió la artista en sus redes sociales.

Shakira agradece a sus fanáticos las muestras de apoyo.

Shakira, quien llegó a la capital peruana el viernes pasado, expresó su deseo de recuperarse a tiempo para ofrecer su segundo concierto programado para el lunes en el mismo recinto. Además, aseguró que su intención es reprogramar la presentación suspendida “en cuanto sea posible”.

El domingo, la intérprete de Antología anunció en Instagram que había sido hospitalizada de emergencia. “Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, explicó.

Shakira lamentó este domingo no poder presentarse en la capital peruana.

También señaló que los médicos le recomendaron no subir al escenario esa noche: «Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano», añadió.

