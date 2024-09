Shakira confirmó hora del lanzamiendo de su canción «Soltera»

La música colombiana sigue dando de qué hablar en nuestro país como en el extranjero. Muestra de ello es el reciente anuncio de Shakira, que confirmó el lanzamiento de su nuevo sencillo llamado Soltera, con el que pretende rendirles un homenaje a todas aquellas personas que no necesitan tener a alguien a su lado para sentirse completas, en pocas palabras, un recuerdo sobre el amor propio.

La colombiana fue tendencia a mediados de septiembre de 2024, después de aparecer en la discoteca Liv de Miami, Estados Unidos, junto a un grupo de amigas entre las que se encontraban Lele Pons, Danna, la modelo Winnie Harlow y Anitta.

Como si se tratara de una celebración, la colombiana subió al escenario para promocionar el sencillo y grabar algunos fragmentos del video, además, de deleitar a los asistentes con sus sensuales movimientos de cadera.

La cantante colombiana Shakira en club LIV Miami donde grabó el video ‘Soltera’ – crédito World Red Eye/EFE

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram donde acumula más de 90 millones de seguidores, realizó una publicación con nuevos detalles del esperado lanzamiento musical.

Y es que Soltera promete convertirse en un himno para todas aquellas mujeres que encontraron en la soltería también un poco de felicidad, después de haber afrontado una separación, dejar el hogar que había formado en otra ciudad y regresar a sus raíces.

En esta oportunidad, la barranquillera apareció a bordo de un yate bailando y demostrando el porqué es considerada una de las artistas más auténticas del momento.

En el clip que ya cuenta con millones de visualizaciones, Shakira apareció bailando nuevamente junto a la modelo jamaicana Winnie Harlow, Lele Pons y en esta oportunidad integró a la cantante Natti Natasha.

Vestida con un conjunto de dos piezas en un azul celeste con flecos en el frente, deslumbró con un corto aparte de cómo sonará soltera, a pocas horas de ser estrenado y cómo en coro entre mujeres disfrutan felices.

Además, hizo el importante anuncio del lanzamiento: “Lo prometido es deuda. Esta noche a las 8 pm EST mi nueva canción SOLTERA! As promised tonight at 8 pm EST. My new song SOLTERA”, escribió la barranquillera en la leyenda de la publicación.

Como es habitual, este nuevo sencillo tiene a sus seguidores pendientes del momento esperado, con comentarios entre los que destacan: “Aprendiéndome la coreografía para cuando nos toque el trend, sí señor”; “es que ya estamos contando los minutos para que nos sorprendas”; “esto se puso candelaaaaaa”; “amo esta versión de Shakira siendo soltera”; “y si adelantamos un poquito el reloj para que salga antes”, entre otros.

Letra de ‘Soltera’ de Shakira

“Salí pa’ despejarme

y ya cansada de estar apagada decidí prenderme,

cambié de amigos

porque los que estaban solo hablaban

a las malas me tocó que no tengo nada que perder

y como ellos también.

Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal

pa’ pasarla bien, ya estoy suelta

y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico, soltera,

tengo derecho de portarme mal

pa’ pasarla bien, ya estoy suelta

y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico, soltera.

Shakira fue vista grabando un nuevo video en compañía de otras celebridades – crédito @shakiralmynlWT / X

Con vista al mar se ve el hotel,

ya me prendí con un solo coctel,

me puse poca ropa pa mostrar la piel,

la abeja reina está botando miel,

que tiene de malo si eso es para usarlo

y mi cuerpo está diciendo.

Muchos son los que me tiran,

pero pocos son lo que me dan,

yo soy selectiva, poca trayectoria,

por razones obvias, al amor le cogí fobia,

perro que me escriba pantallazo pa’ su novia,

nadie va a decirme como me debo comportar”.

Así las cosas, el video promete tener el sabor latino que ha caracterizado a la colombiana desde sus inicios y esperan que suene en sus conciertos.