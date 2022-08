Shakira conmueve las redes con una foto: ¨El amor más puro¨

Han sido semanas difíciles para la colombiana Shakira, pues además de su problema con el fisco español, la artista se encuentra atravesando el proceso de divorcio con el zaguero central del Barcelona Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos: Sasha y Milan.

Sin embargo, la barranquillera no se ha dejado derrumbar por las especulaciones y los millones de comentarios que surgen alrededor de lo que ocurrió con el futbolista, por lo que cada instante que pasa junto a sus hijos lo aprovecha para recargarse de la mejor energía para continuar su trabajo lejos de casa con el reality estadounidense Dancing with myself.

Recientemente, Shakira compartió en su cuenta de Instagram, donde supera los 76 millones de seguidores, una instantánea junto a sus hijos, que acompañó con el pie de foto: “El amor más puro”.

Lee más: Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación

La imagen que se acerca a los 470.000 likes y ha conmovido a sus millones de seguidores, quienes también han dejado sus comentarios de apoyo para la artista.

En la imagen, la intérprete de canciones como Te Felicito, Don’t you worry y Te aviso, te anuncio está abrazando a sus hijos, quienes cubren por completo su rostro y ellos aparecen de espalda a la cámara, envolviendo en un emotivo y enérgico abrazo a su madre.

Entre los comentarios que han marcado la publicación se encuentran los de la periodista María Celeste Arrarás, quien le expresó que “eso todo lo cura”; la exreina y presentadora Daniella Álvarez, que calificó la postal como “Qué belleza”; otros de sus seguidores han escrito: “amor de madre, amor puro e incondicional”; “te mereces todo el amor del mundo”; “que hermosa familia, Dios te bendiga hoy y siempre”, entre otros.