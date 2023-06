Shakira dice se enteró de infidelidad de Piqué por la prensa

La infidelidad de Gerard Piqué a Shakira ha sido tema de controversia durante el último año; tras la separación, el español estableció oficialmente su relación con Clara Chía Martí, una joven catalana de 24 años. En una reciente entrevista, la cantante colombiana reveló detalles de cómo descubrió el engaño.

A través de redes sociales se han tejido toda clase de teorías sobre cómo se conocieron Piqué y Clara Chía; y el descubrimiento de Shakira.

En medio de todo, una de las especulaciones que más fuerza tomó entre los seguidores de la barranquillera fue que se dio cuenta de la infidelidad por un tarro de mermelada.

Shakira desmintió este rumor en su entrevista con People en español, revista internacional de la que es portada en su más reciente edición.

Prensa española informó que Gerard Piqué y Clara Chía estarían a punto de casarse. Jesús Aviles – Infobae



La cantante confesó que se enteró de que Piqué le había sido infiel en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando su papá estaba enfermo.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, recordó la colombiana en su diálogo con la revista. Shakira reveló que “me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”, dijo desmintiendo el rumor de la mermelada.

La mermelada de la discordia

A finales de 2022 los medios internacionales hacían eco a una teoría que había revelado el programa Socialité de Telecinco, en la que se señalaba que Shakira había empezado a dudar de Gerard Piqué por cuenta de un tarro de mermelada vacío en su nevera.

El momento del video de «Te Felicito» que confirmó en las redes sociales la teoría de la mermelada

Según había establecido el programa de chismes, en la cocina de la mansión de Barcelona donde vivían Shakira, Piqué y sus hijos había un producto que solo comía la colombiana. Se trataba de una mermelada en específico que, cuando Shakira regresó a casa después de un tiempo de ausencia, estaba vacía. ¿Quién la había comido si ni Piqué ni los niños la probaban? Ahí empezaron las dudas.

De hecho, como Shakira ha lanzado varias canciones haciendo referencia a la infidelidad de Gerard y lo que ha vivido en el último año, sus seguidores le dieron crédito a la teoría del programa de chismes por un detalle en el videoclip de Te felicito.

En la colaboración con Rauw Alejandro, Shakira se dirige a la nevera y se encuentra con la cara del puertorriqueño, entre tarros de mermelada.

La misma colombiana hizo que la noticia tomara relevancia cuando en una entrevista con el programa británico This Morning en medio del lanzamiento de la canción con Rauw Alejandro la periodista le preguntó qué buscaba en la nevera. “Iba a la nevera para encontrar la verdad”, señaló Shakira.

La infidelidad de Piqué se dio mientras Shakira estaba en Estados Unidos grabando el programa «Dancing With Myself»

Aparentemente, Clara Chía se comía la mermelada de Shakira en su casa en Barcelona mientras la colombiana se encontraba en los Estados Unidos, en las grabaciones del programa Dancing With Myself. Ante las dudas, luego la prensa internacional también señaló que la cantante contrató un detective.

La mermelada habría iniciado las dudas en la cantante, pero el detonante fue el tiempo que Piqué también le pidió ella y entonces “Shakira aprovecha y contrata un detective”, reveló el programa de entretenimiento Cuatro al día.

Las sospechas ya estaban y las confirmarían fotografías de Gerard Piqué y Clara Chía en restaurantes y discotecas de Barcelona, entregadas a la colombiana por el detective que contrató. Luego de eso se habría dado la separación definitiva de la pareja.

Sin embargo, las recientes declaraciones de Shakira dejan desmentidas todas las suposiciones de la mermelada y el detective. Según la misma cantante, se enteró de que Gerard Piqué sostenía un romance con una joven española cuando la prensa lo reveló. ‘’Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto’’.