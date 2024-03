Shakira habló de cómo fue el proceso creativo de su nuevo álbum: “Mi público jugó un papel importante”

El viernes 22 de marzo será el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, el duodécimo álbum de la reconocida cantante barranquillera Shakira.

Este nuevo trabajo discográfico, compuesto por 17 canciones, incluye ocho temas inéditos, tales como La fuerte, Puntería, Tiempo sin verte, Cohete, (Entre paréntesis), Cuándo, dónde, cómo, Nassau y Última. Esta última canción es está dedicada a Gerard Piqué, con quien la cantante finalizó su relación sentimental en el año 2022.

En una reciente entrevista con Zane Lowe para Apple Music, Shakira compartió reflexiones profundas acerca de su proceso creativo. La colombiana resaltó el papel fundamental que jugaron sus fanáticos en su nuevo trabajo discografico: “No creé estas canciones yo sola, siento que mi público jugó un papel importante en el proceso, porque mientras que estaba pasando esa situación estaban allí apoyándome emocionalmente, dándome sus comentarios y veía reflejada en sus propias experiencias (…) Estaban ahí mis fans, en cada paso del camino ”.

Asimismo, la artista barranquillera reveló cómo este último álbum ha servido como un medio para sanar después de su separación. “Me curo a través de la música y sigo haciéndolo porque es un proceso”, confesó Shakira, resaltando la escritura de sus canciones como una forma de terapia para enfrentar emociones intensas y superar desafíos personales. “Es la primera vez que tengo que lidiar con tanto como una madre soltera”, mencionó, subrayando la dificultad de sus recientes experiencias.

“Cuando escribo es como ir al psiquiatra pero más barato, porque te ayuda a trabajar con muchas emociones intensas y sentimientos. Soy artista y nadie me va a decir cómo curarme, nadie debería decirle a una mujer como sanar y lamer sus heridas”, añadió la madre de Sasha y Milan.

La artista también resaltó la importancia de la confianza y superación personal, enfatizando lo esencial que es amar y creer en la bondad de las personas a pesar de las traiciones. “La lección más valiosa que he aprendido personalmente es que es mejor confiar y llegar a ser traicionado que nunca confiar. Por eso intento enseñarle a mis hijos que hay mucha gente buena en el mundo y que vale la pena amar”, manifestó durante la conversación”, afirmó la colombiana, durante su conversación con Lowe.

Las declaraciones de Shakira sobre su música y su vida personal generaron un amplio interés en redes sociales, donde sus seguidores la felicitaron y apoyaron su valentía al compartir su dolor y proceso de sanación abiertamente. “Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, escribió la intérprete de Te felicito en una publicación, describiendo lo que este álbum significa para ella a nivel personal.

Las mujeres ya no lloran promete ser un álbum que no solo destacará por su calidad musical, sino también por la honestidad emocional y la fuerza de su creadora. “Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, compartió la colombiana a través de la red social X (antes Twitter).

La barranquillera desde muy joven mostró inclinaciones hacia la música y la danza, lanzando su primer álbum Magia en 1990, cuando apenas tenía 13 años. Sin embargo, fue su álbum Pies descalzos en 1995 el que la catapultó a la fama en América Latina, y posteriormente Dónde están los ladrones? en 1998 consolidó su éxito internacional.