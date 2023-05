Shakira presenta el video oficial de ‘Acróstico’ cantando con sus hijos Milán y Sasha

Después de varias dedicaciones musicales a Gerard Piqué como la explícita ‘Music Sessions #53′ con Bizarrap, entre otras canciones, Shakira ahora lanzó un tema dedicado a sus hijos Milán y Sasha: ‘Acróstico’, es como se titula su más reciente sencillo.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar… Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy”, es parte de lo que canta Shakira en el tema.

De hecho, apenas hace solo unos minutos que la cantante colombiana compartió el video de la canción en YouTube, anteriormente había compartido un Lyric Video que ya va por 10 millones de reproducciones.

Además, la colombiana compartió el siguiente mensaje:

Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz.

Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte.

La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro.

Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños!

No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá