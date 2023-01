A menos de una semana de haber lanzado oficialmente el video de la canción BZRP Music Session #53”, junto al productor argentino Bizarrap, la mudialmente famosa Shakira publicó otro video en sus redes sociales con el mismo tema pero esta vez en otro tono de sensualidad.

El material gráfico muestra a la artista juntos a dos mujeres bailando, con el que le agradece «las creaciones» a Bizarrap.

«Amando tus creaciones! ¡Encontré este de @belladose y tenía que probarlo! @bizarrap», escribió Shakira, que en en los últimos días ha roto récord con su tema del que muchos dicen fue dedicado a su ex esposo, Gerard Piqué.

Como muestra de ello, más de 25 millones de visualizaciones en Youtube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

Publicada bajo el título “BZRP Music Session #53”, Shakira lanza en ella frases como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique».

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda».