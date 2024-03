Shakira se ha posicionado como una de las artistas latinas más importantes de la industria musical en el mundo. Su trayectoria suma grandes éxitos como son ¿Dónde están los ladrones?, Waka waka, Hips don’t lie, Chantaje el más reciente Última, un nuevo dardo en contra de Gerard Piqué.

A través de sus redes sociales, la barranquillera citó a miles de habitantes de Nueva York a reunirse en la famosa calle de Times Square, donde ofreció un concierto completamente gratis. A través de las pantallas de la Gran Manzana, la cuenta regresiva avisó el tiempo que esperaron sus seguidores para escuchar algunas de sus nuevas canciones del álbum Las mujeres ya no lloran.

Nuevo álbum de Shakira «las mujeres ya no lloran».

La artista dio apertura a esta presentación especial en Nueva York con el tema Hips don’t lie, un tema bien conocido por sus seguidores, muy similar a la presentación que tuvo en el Super Bowl junto a Jennifer López. En el escenario, no dudó en agradecerle al público que se dio cita en uno de los puntos más neurálgicos de la conocida capital del mundo.

“¡Hola New York! Wow esto es increíble, absolutamente loco. Que increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum Las mujeres ya no lloran”, sentenció emotiva frente a sus fanáticos.

La presentación continúo con un medley de varias canciones, entre las que destacan Te Felicito y TQG, pero esto no fue todo, pues dio paso a uno de los temas de su nuevo trabajo discográfico. Para la colombiana Cómo, dónde y cuando es una composición que hace alusión al optimismo y en el que deja de lado el pasado como una enseñanza más.

“Qué bello es estar aquí rodeada de gente latina. La siguiente canción es el tema con el que estrené mi nuevo álbum Las mujeres ya no lloran y se trata de Puntería”, expresó segundos antes de dar inicio a la interpretación de la colaboración con Cardi B.

Una de las canciones más esperadas de la noche fue Bzrp – Shakira Music Sessions Vol. 53 con una versión un poco más electrónica que la original y con la que finalizó este show especial para los miles de fans que se dieron cita en Nueva York. Como se ha vuelto habitual en estas presentaciones en vivo, la barranquillera deja que sus seguidores la acompañen con los coros, dejando claro que su fanaticada ha sido fiel a su carrera.

Con quién le falta colaborar

Recientemente, la intérprete de (Paréntesis) habló con diferentes medios de comunicación y, allí, reveló algunos detalles inéditos como el tiempo en el que lleva en la industria musical y cómo consiguió su primer carro. Asimismo, las colaboraciones en las que participó. Sobre este último tema llamó la atención una confesión muy especial, pues aseguró que considera que “sería un lujazo” cantar junto a una artista estadounidense.

Y es que, en su larga trayectoria musical, Shakira ha colaborado de la mano con productores y compositores, así como con otros artistas de la talla de Pitbull, Bizarrap, Rauw Alejandro, Rihanna y Beyoncé, por nombrar algunos. Sin embargo, en su listado hace falta una de talla mundial y que ha llenado múltiples escenarios con su gira llamada The Eras Tour.

En la conversación con el periodista Alejandro Villalobos, la cantante respondió con contundencia que le gustaría trabajar con Taylor Swift, tema que fue bien recibido por sus seguidores. Algunos Shakifans y otros tantos Swifties pidieron que se hiciera viral la información hasta que llegara a oídos de la artista estadounidense y así concretar un nuevo sencillo entre las dos estrellas de pop.