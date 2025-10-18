En el especial de aniversario, Shakira reinterpreta uno de sus éxitos más queridos, como “Hips Don’t Lie”, con una presentación poderosa y una historia personal. ⁣

⁣

Junto a Ed Sheeran, Beéle y un ensamble de cuerdas de 14 piezas, da nueva vida a uno de los clásicos que definió su carrera e inspiró a generaciones.⁣

⁣

Juntos, los álbumes superan los 6.100 millones de reproducciones globales, lo que prueba que la música de Shakira continúa siendo tanto poderosa como relevante. ⁣

⁣

En tan solo Estados Unidos, la audiencia ha contribuido a más de 955 millones de reproducciones. ⁣

A nivel mundial, ambos discos resonaron en gran medida en México, país que supera en reproducciones a cualquier otra nación, incluida la natal Colombia de Shakira.⁣

⁣

Los fans de todas las edades siguen conectando con estos clásicos. Más del 50 por ciento de las reproducciones de Oral Fixation provienen de oyentes menores de 30 años, mientras que la mitad de las reproducciones de Pies Descalzos son de oyentes de entre 30 y 44 años, un reflejo de cómo su música tiende puentes generacionales.⁣

⁣

Otros puntos destacados:⁣

⁣

Luego de su presentación en el Super Bowl de 2020, Pies Descalzos registró un incremento del 117% en las reproducciones semanales globales, mientras que Oral Fixation experimentó un incremento aún mayor, del 213%, en comparación con la semana anterior.⁣

Top Cinco Canciones Globales — Oral Fixation⁣

⁣

Un Poco de Amor

⁣

⁣

Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean)⁣

La Tortura (feat. Alejandro Sanz)⁣

Día de Enero⁣

Las de la Intuición⁣

No (feat. Gustavo Cerati)⁣

⁣

⁣

Top Cinco Canciones Globales — Pies Descalzos⁣

Antología⁣

Estoy Aquí⁣

Pies Descalzos, Sueños Blancos⁣

¿Dónde Estás Corazón?⁣