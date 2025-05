Video| Shakira se cae en pleno concierto y así lo manejó

La superestrella colombiana Shakira sufrió una caída durante su concierto en Montreal, Canadá, como parte de su gira Las Mujeres No Lloran. El incidente ocurrió mientras realizaba una coreografía; al intentar un giro, se resbaló y terminó en el suelo.

Lejos de detenerse o mostrarse afectada, la cantante terminó el movimiento desde el suelo, se incorporó con rapidez y continuó su show como si nada hubiera pasado, provocando la ovación del público.

Videos del momento se han viralizado en redes sociales, donde sus fans aplauden su profesionalismo y espontaneidad.

Con su característico sentido del humor, Shakira publicó una imagen en sus historias de Instagram, escribiendo: “¡Mírala, no me digan que no soy como un angelito volando!”.

