Shakira finalmente confesó todo el sufrimiento que soportó durante el que fue el peor momento de su vida y relató cómo consiguió salir de ese agujero negro que por poco acaba su carrera como artista.

La cantante colombiana sacó a la luz el infierno en el que estuvo metida por cuenta de la infidelidad por la que se separó de Gerard Piqué. Además, relató los retos y desafíos que superó hasta llegar a ser de nuevo la estrella mundial que de la su público se enamoró que la esperó largo tiempo.

Imparable, más fuerte que nunca e inquebrantable, así definió Shakira su regreso a la escena musical durante la entrevista con la revista Rolling Stone de la cual es su nueva portada, en la que no dejó detalle por fuera de lo que ha sido hasta el momento su mayor crisis.

“Sentía como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho. Y la sensación era tan real, era casi física. Sentía físicamente que tenía un agujero en el pecho y que la gente podía ver a través de mí”, contó.

Lo rumores sobre una posible separación inundaron los titulares de la prensa recién iniciaba el 2022, especulaciones que pocos meses después se confirmaron. Shakira puso fin a su 11 años de relación con el futbolista español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, Milan y Sasha y, a quien conoció en el set durante el rodaje del video musical de Waka Waka, himno del Mundial de Fútbol de 2010.

Shakira desveló la verdad del infierno que vivió antes de volver al éxito del que goza actualmente – crédito @shakira/Instagram



Los medios de comunicación y las redes sociales explotaron señalando al exdepoortista de haber engañado a la cantante con una joven de 23 años con la que había empezado a salir poco después de su ruptura. Pronto, los paparazzi invadieron la casa de Shakira y el colegio de sus hijos en Barcelona, convirtiendo una dolorosa situación familiar en un hecho público.

Como si fuera poco, al proceso de separación de Shakira, se le sumó el grave estado de salud de su padre que para ese entonces cumplía 90 años de edad que debió ser sometido a varias hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas. A su vez, un delicado proceso legal, que se abrió en 2018 cuando los fiscales españoles acusaron a la artista de evadir aproximadamente 14.5 millones de euros en impuestos salió a la luz, Shakira enfrentaba varias crisis frente a la prensa.

“Cuando llueve, diluvia”, dice ahora, pensando en ese período desgarrador. “Fue una locura la cantidad de cosas con las que tuve que lidiar al mismo tiempo”.

Se apagó

La cantante colombiana Shakira desveló cómo emprendió un viaje a su interior y quiso estar en las sombras. Contó que a principios de 2022 tenían previsto rodar en Barcelona el video de ‘Don’t You Worry’, la colaboración de Shakira con Black Eyed Peas y David Guetta. Justo antes del rodaje, que iba a ser en exteriores, la colombiana le llamó y le pidió que lo trasladaran al interior:

“Cuando dije que tendríamos que trasladarlo todo al interior con una pantalla verde, todo el mundo me dijo: ‘¿Pantalla verde? Pero si estamos preparados para exteriores’. Y yo dije: ‘Me da igual lo que digan’”.

Pese al apoyo emocional que recibió de sus hijos, su mayor soporte en este corto, pero trágico trayecto en el que varios colegas la acompañaros y durante el cual sus fanáticos le desmotaron tada su fidelidad Shakira sintió que tenía demasiado dolor para liberar.

La artista barranquillera empezó a desahogar sus sentimientos a través de la música. De repente, las canciones empezaron a brillar en la oscuridad.

William Mebarak, conocido por su papel crucial en la carrera de Shakira, también fue un prolífico escritor – crédito @shakira.updates_/Instagram



“Sentí la necesidad de expresarme a través de mi arte, mis visiones, mi música, transfiriendo todo ese dolor, todas esas emociones agudas a un espacio fuera de mí”, explicó. La música pintaba un cuadro bastante claro: la primera pista de que su vida amorosa estaba en crisis llegó en abril de 2022, cuando lanzó Te felicito, una despedida electropop a un ex infiel, que contó con la colaboración del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro y encabezó la lista Latin Airplay de Billboard. Luego, en octubre, recurrió a la estrella del reggaetón Ozuna para Monotonía, una balada de bachata que llora una relación fallida.

Sin embargo, fue con la famosa Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que Shakira revolucionó su mensaje y reiteró su regreso. Sus sentir sobre la maternidad tienen mucho que ver con todo este viaje que ha emprendido. “Nunca he tenido que depender tanto de mí misma como luchando por mi supervivencia y la de mis hijos”, expresó.

De nuevo en el estrellato

Ahora en 2024, después de todo el tiempo que ha pasado buscando las partes perdidas de sí misma ,Shakira volvió a brillar y sus ojos reflejan felicidad.

“La capacidad de diferenciar lo que es importante de lo que no tanto. He descubierto…”, se interrumpe y se echa a reír: “¡Mi acento! Mi acento caribeño ha vuelto ahora que no estoy en España”, agregó a su entrevista con la revista Rolling Stone.

Otra parte imperante en la nueva vida de Shakira es que se ha acercado más a sus raíces, en parte también buscando que sus hijos conozcan la otra parte de su cultura.

Fotografía de archivo de la cantante colombiana Shakira, quien posa para EFE durante una entrevista en Hollywood, en las afueras de Miami, Florida (Estados Unidos). EFE/ Alicia Civita

“Ahora me junto con barranquilleras del colegio de mi hijo y estoy rodeada de cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos. Sí, mi acento ha vuelto, gracias a Dios, siento que tengo más flow”.

Con Las mujeres ya no lloran, le dio a Shakira la posibilidad de estar en lo más alto de diversos álbumes muscales:“Me dio mucha flexibilidad para ir en la dirección que quisiera. Puedo hacer afrobeats, reggaetón, ska o EDM. Hay algo en la pureza de una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico y una batería que me devuelve al tipo de música de la que siempre he sido gran fan, esas bandas de rock que me hicieron enamorarme de la música”, agregó sobre su mas reciente trabajo discográfico.