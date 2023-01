Shakira: si la vida te da “limones amargos no queda otra que hacer limonada»

Bogotá.- Shakira dedicó este viernes el éxito de la “Bizarrap Music Sessions #53”, que en poco más de 42 horas ha logrado más de 72 millones de reproducciones en YouTube y es la canción más escuchada de Spotify, a las mujeres que le enseñaron que “cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada».



“Gracias al increíble (productor argentino) Bizarrap, a Sony Music Latin y (al) grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”, dijo la colombiana en un mensaje en sus redes sociales.

Shakira publicó el mensaje junto a una foto del Top 50 Global de Spotify, en la que el tema que lanzó el miércoles con Bizarrap ocupa el primer lugar por delante de éxitos como Kill Bill, de la estadunidense SZA, o “Creepin’”, de Metro Boomin, The Weekend y 21 Savage.

Bizarrap junto a Shakira.





En “BZRP Music Session #53”, la artista de 45 años lanza frases dirigidas a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique».

La colombiana va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan».

Con estas frases y algunas más de su nueva canción de la artista es tendencia no solo en YouTube o

Spotify, sino en otras redes sociales como Twitter, donde en Colombia, por ejemplo, sigue estando arriba dos días después del lanzamiento.

Gerard Piqué (Fuente externa)

Esta canción tampoco es el primer mensaje que Shakira lanza a Piqué después de su ruptura, pues el año pasado, presentó dos sencillos -“Te felicito”, con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y “Monotonía”, en colaboración con Ozuna- con mensajes alusivos a su expareja.

El pasado diciembre la colombiana y el exfutbolista firmaron en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, en Miami.