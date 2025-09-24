Shakira y Beéle comparten ritmo caribeño en video viral

Un inesperado encuentro entre los artistas colombianos Beéle y Shakira encendió las redes sociales esta madrugada, luego de que el joven cantante compartiera un video en su cuenta de Instagram donde aparece bailando música folclórica de la Costa Caribe junto a la estrella internacional.

Aunque desde hace días circulaban rumores sobre una posible colaboración, alimentados por imágenes de ambos en el mismo estudio de grabación, no fue hasta este martes que se confirmó públicamente su reunión.

Beéle, de 22 años, publicó el clip en el que se le ve compartiendo con Shakira en un ambiente relajado y festivo, lo que ha generado especulaciones sobre un posible proyecto musical conjunto que fusionaría ritmos caribeños con el estilo pop de la artista.