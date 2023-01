Shakira y las otras canciones dedicadas a sus ex

Shakira revolucionó al mundo una vez más. La artista barranquillera presentó su nueva canción junto al argentino Bizarrap refiriéndose claramente a la situación que vivió con su expareja Gerard Piqué y su supuesta amante -actual novia- Clara Chía.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la cantautora colombiana utiliza el final de sus relaciones amorosas para lanzar una canción exitosa sobre desamor.

Aunque lo que sí se puede decir es que Gerard Piqué se llevó la peor parte de estas canciones. Shakira pasó de letras como “para amarte, necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor” en ‘Antología’ -dedicada a uno de sus primeros exnovios Óscar Ulloa- a “Una lobo como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Antología

Óscar Ulloa fue el amor adolescente de Shakira Isabel Mebarak Ripoll por aproximadamente cuatro años. Como en otros casos, el amor entre ellos inspiró muchas canciones de amor, las principales en su álbum ‘Pies descalzos’. Una de esas canciones inspiradas en Ulloa es ‘¿Dónde estás corazón?’.

Sin embargo, la relación terminó en un día de Amor y Amistad, que en Colombia se celebra en el mes de septiembre. Quien decidió terminar la relación fue él, así lo reveló Ulloa en una entrevista años después, “terminamos un día del amor y la amistad. Creo que era el momento en que tenía que seguir sola y no me equivoqué. Llegó al cielo”.

Aunque terminó bien para la cantante, en ese momento (1996) ella plasmó su desamor en ‘Antología’, una de sus canciones más exitosas. “Esta canción la escribí después de que terminó una etapa en la que recibí muchos momentos de felicidad de una persona especial”, contó Shakira en una presentación años después.

“Porque todo el tiempo que pasé junto a ti / dejó tejido su hilo dentro de mí / Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos / Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo”.

Tú

El polémico y criticado romance de la cantante con el actor puertorriqueño, Osvaldo Ríos, duró un año y, según el diario mexicano El Universal, la ruptura fue ocasionada por unas declaraciones falsas que entregó Ríos en un entrevista, en la que dijo que él y la barranquillera ya estaban viviendo juntos cuando no era así.

Shakira estuvo en 1997 con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien le lleva 17 años de diferencia. Mientras Ríos hizo parte de una reciente edición del reality ‘La casa de los famosos’ el actor reveló: “Yo ya era un hombre de 36 años, consumado en mi carrera y ella apenas comenzaba sus ‘Pies descalzos’. Cuando amas a alguien es mejor dejarlo librey es la mejor prueba de amor que le puedes dar. Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo … Teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa”.

Para 1998, cuando terminó el romance, la artista barranquillera presentó al mundo ‘Tú’. En ese entonces, Osvaldo Ríos ya era un galán de telenovela en su país, mientras que Shakira apenas empezaba a conquistar el mercado latinoamericano.

“Eres tú, amor / Mis ganas de reír / El adiós que no sabré decir / Porque nunca podré vivir / Sin ti”.

Día de enero

La canción, escrita y producida por la barranquillera entre los años 2002 y 2004, es nada menos que una carta de amor para el argentino Antonio de la Rúa, pareja sentimental con la que Shakira tuvo una relación amorosa durante 11 años. Más allá de ser una declaración de su amor hacia de la Rúa, la canción describe las situaciones que ambos habían vivido a lo largo de su relación.

Aunque no se sabe con exactitud qué día se conocieron Shakira y el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, su primer encuentro fue en el año 2000, en Buenos Aires, Argentina, en una cena donde la colombiana estaba presentando ‘¿Dónde están los ladrones?’.

La relación de la colombiana y el argentino no terminó en las mejores condiciones, pues en 2012 enfrentaron medidas legales, pues de la Rúa exigía el 18 % por el trabajo que realizó como parte del equipo de Shakira durante los años que estuvieron juntos.

“Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí, pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar”.

Loba

En 2009, Shakira presentó su canción ‘Loba’ y en ese momento no se interpretó que la artista estaba pasando por un momento de crisis en su relación con el argentino. Luego de que la famosa pareja terminara, se empezó a asegurar que este sencillo estaba dirigido a Antonio de la Rúa.

A pesar de que la relación terminó mal, en julio de 2019 Fernando de la Rúa, expresidente argentino y padre de Antonio, falleció, y la barranquillera demostró que ni los años ni la separación acabaron con la bonita relación que hizo la colombiana con el expresidente.

“Fernando querido, te has ido para siempre, amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño”, expresó Shakira en su cuenta oficial de Twitter.

“No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas / La vida me ha dado un hambre voraz, y tú apenas me das caramelos, ay / Me voy con mis piernas y mi juventud por allá, aunque te maten los celos”.

Las canciones a Gerard Piqué

“Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar”, dice Shakira en su canción ‘Me enamoré’, la cual lanzó en 2017 y, aunque la letra deja claro que se refería a su actual pareja y padre de sus hijos, al final del video aparece el futbolista español Gerard Piqué.

Meses antes de que se revelara la separación entre Gerard Piqué y Shakira, la artista presentó ‘Te felicito’ junto a Rauw Alejandro. “Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso”.

Luego de que iniciara la polémica legal por la separación entre el exfutbolista y la cantante barranquillera, Shakira revolucionó al mundo con ‘Monotonía’ junto a Ozuna. “No fue culpa tuya / ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía / Nunca dije nada, pero me dolía / yo sabía que esto pasaría / Lo tuyo y haciendo lo mismo / siempre buscando protagonismo / Te olvidaste de lo que un día fuimos”.

Ahora la artista es tendencia con su colaboración con la Music Sessions #53 junto al argentino Bizarrap. Al conocerse la letra completa de la canción, resaltan algunos versos en los que la barranquillera lanzaría indirectas a su expareja, el exdefensor del Barcelona, del que aprovecha su apellido para convertirlo en un recurrente juego de palabras.