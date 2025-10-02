Shohei Ohtani debutará como lanzador en playoffs con los Dodgers en Juego 1 de la NLDS

Shohei Ohtani debutará como lanzador en postemporada al abrir con los Dodgers de Los Ángeles contra los Filis de Filadelfia en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Dodgers abren la serie al mejor de cinco el sábado en Filadelfia.

«Un equipo muy talentoso. Va a ser un ambiente divertido», dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. «Creo que nos enfrentamos muy bien a ellos. Van a usar muchos lanzadores zurdos. Talentosos en toda la alineación».

Roberts confirmó a Ohtani como abridor después de que los Dodgers vencieran a los Rojos de Cincinnati 8-4 para completar la barrida en la Serie de Comodines de la Liga Nacional el miércoles por la noche. Los Dodgers planeaban que Ohtani abriera si la Serie de Comodines se decidía en el tercer juego.

Ohtani (1-1, 2.87 ERA) no lanzó para los Dodgers la temporada pasada mientras se recuperaba de una segunda cirugía de codo a la que se sometió en septiembre de 2023. Se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con al menos 50 jonrones y 50 bases robadas cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York.

La superestrella de dos vías nunca llegó a los playoffs durante seis temporadas con Los Ángeles Angels.

En el plato, Ohtani se recuperó en septiembre, bateando .312 con 10 jonrones y un OPS de 1.165. Terminó la temporada regular con 55 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, uno más que la temporada pasada.

Contra los Rojos, en el primer juego, conectó dos jonrones. Se fue de 4-1 con una base por bolas, una carrera anotada y una impulsada en la victoria definitiva del miércoles.