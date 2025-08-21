Shohei Ohtani: fuera de circulación tras fuerte pelotazo  

La superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, no estará en la alineación titular el día de la escapada contra los Rockies el jueves por la tarde.

El día libre viene después de que Ohtani recibiera un batazo de línea en la pierna derecha en la derrota del miércoles ante Colorado.

Ohtani recibió un sencillo de Orlando Arcia en la cuarta entrada y permaneció en el juego para enfrentar a tres bateadores más y terminar la entrada, además de batear una vez más como bateador designado.

Ohtani se mantuvo en el juego hasta terminar la entrada. Aunque Arcia anotó con el sencillo productor de Tyler Freeman, los Dodgers y Ohtani se sintieron aliviados de no sufrir una lesión grave.

«Me sentí muy aliviado de que fuera el muslo, porque le dio justo en el área», dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, después del partido. «Si hablamos de la rótula, es otra historia. Cuando vi la marca de la pelota en su muslo, me sentí muy aliviado, considerando la situación».

“Me alegra que no le haya dado en la rodilla”, dijo Ohtani a través de un intérprete, según Associated Press. “Creo que evitamos el peor escenario. Así que me centraré en el tratamiento”.

Ohtani terminó de 2-1 en el plato, pero abandonó el juego en la octava entrada, con los Dodgers perdiendo 6-1. Aun así, los Dodgers tenían a Ohtani en su alineación para el último partido de la serie el jueves.

“Se estaba poniendo rígido y tenía algo de hinchazón”, explicó Roberts sobre por qué retiró a Ohtani en la octava. “Sentí que a medida que avanzaba el juego, se iba a endurecer aún más”.