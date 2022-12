¡Shohei Ohtani por Aaron Judge!

Está por complicarse la posible firma de Aaron Judge con los Yankees y su partida sería dolorosa.

Es difícil dejar partir al líder en jonrones y Jugador Más Valioso.

Pero les digo algo: ¡Nadie es más grande que los Yankees, y ya en una ocasión se le demostró eso al gran Alex Rodríguez.

No me gustó que Judge escuchara ofertas de otros equipos, porque eso indica que no está conforme con lo los 300 millones que le ofrecen los Yankees.

George Steinbrenner vivo, ya estaría pensando en su remplazo.

¿Quién debería ser?

¡Simple elección, Shohei Ohtani!. El tipo que lanza y batea y tiene carisma. Anaheim no tiene futuro por ahora y Ohtani casi es agente libre.

Shohei Ohtani

Es más, yo creo que los Yankees deberían tener a Judge y a Ohtani.

¿Qué dice Anaheim?

Los Angelinos han dicho que no canjearán al fenómeno japonés Shohei Ohtani. Pero eso dependerá de si no venden el equipo, si creen que pueden “Reagruparse” y están dispuestos a darle a Ohtani la fortuna a la que aspira.

Yo siendo Anaheim salgo de Ohtani ahora por talento joven. Los Mets lo querían antes de firmar a Justin Verlander, y por eso creo que los Yankees deben atacar duro en esa gestión. Estos días están calientes y se esperan muchos cambios y nuevas firmas.

Trea Turner y Justin Verlander, entre otros, ya aseguraron una Navidad segura y tranquila.

