El Premio Nacional de Literatura es el máximo galardón que se otorga en el país a un escritor, el reconocimiento premia la trayectoria y los aportes realizado a las letras nacionales por quienes cultivan las artes escritas.

El escritor Juan Carlos Mieses recibió este año la codiciada presea; el jurado destaca de su obra, el uso ejemplar de la palabra, aportes de su imaginación poética y narrativa, el sentido intelectual, estético y espiritual en el arte de la creación verbal.

La literatura tiene sus géneros, cánones y reglas que han existido durante siglos, eso no implica que debamos encerrar la creatividad y botar la llave. Grandes literatos han reconocido que hay canciones más poéticas que poemarios completos. El propio Gabriel García Márquez escribió en uno de sus artículos: “Nada me hubiera gustado en este mundo como haber podido escribir la historia hermosa y terrible de Pedro Navaja”, se refería a la icónica salsa de Rubén Blades.

Y para poner la tapa al pomo o echar jabón al salcocho, en 2016 la Academia Sueca decidió romper con los parámetros establecidos y entregar el Premio Nobel de Literatura al compositor y cantante estadounidense Bob Dylan.

En aras de contribuir al debate, hemos consultado a varios escritores a quienes hemos preguntado sobre cuál compositor creen que debería recibir el máximo galardón de las letras dominicanas y por qué.

Para la escritora Ysabel Florentino, presidenta de la Fundación Literaria Anibal Montaño (FLAM), Juan Luis Guerra posee los méritos para recibirlo:

«Juan Luis, porque la carga literaria de sus composiciones trascienden a todas generaciones y se mantiene en el gusto sin bajar la calidad de sus composiciones», explica Florentino.

Sin lugar a dudas, una de las canciones más icónicas del líder de 4.40 es «Ojalá que llueva café», que en una de sus estrofas expresa:

«Ojalá que llueva café en el campo

Que caiga un aguacero de yuca y té

Del cielo una jarina de queso blanco

Y al sur una montaña de berro y miel

Oh, oh, oh, oh, oh

Ojalá que llueva café».

En opinión de Rodolfo Báez, poeta y catedrático universitario, tanto Juan Luis como el fenecido Luis Días tienen una obra musical cargada de literatura y reúnen los requisitos para ser laureada. «En el caso de Dias, habría que hacerle un homenaje póstumo», sugiere.

De las composiciones escritas por el denominado Terror Días las más famosas son: «Baile en la calle», «Marola», «El guardia del arsenal» y «Ella me vivía».

«Vente conmigo Marola

Antes de que suba el alba

Abajo de la amapola

Tengo la mula amarrada

Abajo de la amapola

Mula amarrada

Tengo la mula amarrada

Abajo de la amapola».

Rafael Peralta Romero, literato y director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, resalta que el cantautor Manuel Jiménez posee una obra excelsa.

El nativo de Cotuí es autor de piezas que llenaron de poesía el pentagrama: «Derroche», «Quien no sabe de amor», «Delirio» y «Macho Pérez» son solo algunos títulos.

«Quien no sabe de amor lleva en el rostro

una mirada turbia de infeliz.

Quien no sabe de amor, que aprenda un poco

para que no se muera sin vivir».