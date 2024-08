El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, mencionó este jueves varias entidades gubernamentales que deberán pagar su factura de energía eléctrica tras la eliminación de la práctica de «instituciones no cortables».

“Antes, el Gobierno tenía un grupo de instituciones que eran no cortables. Por ejemplo: Educación, Salud, el mismo Gobierno, o sea, el Palacio Nacional, la Policía… todas esas instituciones podían no pagar y nosotros no lo podíamos cortar”, explicó Marranzini.

Sin embargo, a partir de ahora, esas entidades deberán cumplir con sus obligaciones de pago, o de lo contrario enfrentarán la suspensión del servicio.

«Esa práctica se eliminó, esas instituciones tienen que pagar; si no pagan, se les corta», afirmó con firmeza.

Además, el presidente del CUED señaló que existían otros grupos de instituciones que, aunque no estaban oficialmente designadas como «no cortables», también eran eximidas de pagar el servicio eléctrico.

Entre estas se encontraban entidades como el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente, y el Ministerio de Energía y Minas, entre otros.

Con este nuevo cambio de política se busca la transparencia en la gestión actual del Estado.

Estas declaraciones fueron ofrecidas El Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5 FM.