Esto dijo Marino Zapete tras juicio en su contra por difamación e injuria

El periodista Marino Zapete declaró al salir del juicio por difamación e injuria que se realizó en su contra, que hoy se trató de llevarlo como baca al matadero.

“Ese juez no puede juzgarme a mí, ese juez me va llevar como baca al matadero, y yo no estoy dispuesto a que me lleven como baca al matadero en consecuencia mis abogados han interpuesto un recuro recusando a ese juez”, manifestó el comunicador frente a una gran multitud en las afuera del tribunal.

“Sí hay una verdadera víctima en este proceso es quien les habla a ustedes, porque desde el primer día que presentamos unos contratos firmados por el ministro de obras Públicas, la hermana del Procurador y por la esposa de un empleado del Procurador, lo primero que esperábamos era que el Procurador, que es nuestro empleado tratará de indagar si se había hecho algún uso indebido de fondos”, señaló el comunicador.

“El juez decidió que Gonzalo Castillos, que firmó los tres contrato era irrelevante. Él entendió que el cabo de la Armada, Junior Hilario, quien figura como un ejecutivo de la empresa y que tiene mucho que aclarar, era irrelevante. El juez decidió que el presidente de la empresa Asimra, que era el único que podía aclarar cuál era el rol de la señora Maybeth Rodríguez, y que había recibido de esa empresa, no era relevante y nos deja un solo testigo”, agregó.

En tanto, el juez Franny González Castillo, rechazó la recusación hecha por Zapete y otorgó un plazo de dos días hábiles a las partes para que presenten por escrito sus argumentos.

La abogada de Zapete, Elsa Gutiérrez, indicó que el juez excluyó a los cinco de los seis pruebas que presentó el periodista el día de ayer sin ponerlo en conocimiento.