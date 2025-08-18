¡Sí, quiero! Bella Thorne se arrodilla y le pide matrimonio a su prometido

¡Sí, quiero! Bella Thorne se arrodilla y le pide matrimonio a su prometido

En un giro inesperado y lleno de romanticismo, la actriz estadounidense Bella Thorne sorprendió al mundo al pedirle matrimonio a su pareja, el productor británico Mark Emms, ¡dos años después de que él lo hiciera primero!

La exestrella de Disney compartió el emotivo momento en Instagram, donde se le ve arrodillada en una habitación decorada con velas, flores y globos en forma de corazón. “Hace tres años nos conocimos, un año después él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también”, escribió Thorne junto a las imágenes que rápidamente se hicieron virales.

Aunque la pareja ya estaba comprometida desde mayo de 2023, Bella quiso devolver el gesto con una propuesta simbólica que celebrara su amor y compromiso mutuo. La reacción de Emms fue pura emoción: se arrodilló también, se tapó la cara con las manos y sellaron el momento con un beso.

Reacciones divididas en redes

El gesto de Thorne generó un intenso debate en redes sociales. Mientras muchos aplaudieron su iniciativa como símbolo de igualdad y empoderamiento femenino, otros cuestionaron la necesidad de “duplicar” la propuesta. Fiel a su estilo, Bella respondió con humor: “¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos! Totalmente divididos. La mitad piensa: ‘No normalicemos la propuesta de matrimonio’; la otra mitad: ‘¡Joder, sí, poder femenino!’”.

La pareja, que se conoció en una fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne en Ibiza, planea una boda campestre en el Reino Unido, país natal de Emm.

