Sicólogos denuncian orfandad de personas con crisis mentales

Las calles de las principales ciudades están llenas de enfermos mentales, muchos con esquizofrenia, sin tratar. RD no debió cerrar hospitales

Con el cierre del viejo manicomio u hospital siquiátrico Padre Billini, los pacientes con trastornos de salud mental quedaron en la orfandad, la mayoría deambula por las calles de las principales ciudades de República Dominicana.

Así lo afirmó el doctor Holando Gesualdo, directivo del Colegio Dominicano de Sicología, quien aseguró que la orfandad es casi total para esos pacientes, mientras la crisis que vive el país después de la pandemia ha exacerbado los problemas de salud mental, insiste el profesional.

Hay una avalancha de problemas de salud mental y lo peor es que las autoridades no presentan respuestas a la crisis.

La ciudad de Santo Domingo es como un manicomio abierto. Casi en cada esquina hay uno y hasta tres enfermos mentales y no hay programas para tratarlos. No se sabe donde llevarlos, si hay; muchos de esos pacientes requieren medicación y no la tienen.

Cierre del manicomio

Una parte de los pacientes necesitan ser ingresados para recibir tratamiento. “Ese modelo en vez de cerrarlo debió ser replicado en las diferentes provincias. Hoy día tenemos personas esquizofrénicas sin tratamiento, esos deambulan por las calles, son hombres y mujeres”, apunta.

No hay que ir lejos para ver los enfermos mentales sin medicar en las calles. Se ha dejado a las familias que enfrenten solas esa situación y pregunta qué hace la familia. La gente amarra a sus pacientes esquizofrénicos, porque no tiene forma de atenderlos, insistió. En cada provincia debería haber un hospital siquiátrico para el ingreso de esos pacientes, asegura Gesualdo, quien habló a nombre del Colegio de Sicólogos de RD.

Los pacientes no están medicados, lo que dicen las autoridades es una falacia, si tuvieran medicamentos, serían funcionales.

Aumento

“Ha aumentado más de un 100% los problemas de salud mental, los que estaban y los que se generaron con la pandemia de Covid-19”, denunció el directivo del Colegio de Sicólogos. Abundan los problemas de depresión, ansiedad y el consumo de sustancias, sobre todo del alcohol. La población más afectada son los adolescentes y es peligroso, porque en esas condiciones son captados por las pandillas y las niñas salen embarazadas.

Incremento

Problemas del sueño, depresión, ansiedad, estados de pánico, esquizofrenia sin tratar, son algunos de los problemas en aumento, dijo Gesualdo. Esto ocurre en clase media y clase baja. En una sola familia puede haber hasta cuatro personas con trastornos de salud mental.

En el país se registra alto porcentaje de ausentismo laboral por depresión y alcoholismo, analizó el experto.

Presupuesto

Menos del 1% del presupuesto de salud se dedica a la salud mental en RD. En países europeos se destina hasta el 8%. La salud mental es muy importante para el desarrollo de los pueblos y el sistema productivo, pero en República Dominicana no se atiende, aseguró.

El deterioro de la salud mental hace que haya alta pérdida en la productividad. En este momento no hay respuesta del Estado para atender este grave problema, dijo Gesualdo.

Tratamientos

Hoy día existen modernisimos tratamientos para hacer funcionales a esos pacientes con esquizofrenia, son medicinas de depósito, pero cuestan hasta RD$200, 000 y no tienen cobertura de la Seguridad Social. Eso solo lo paga el que tiene dinero. Se colocan inyecciones dos veces al año y el paciente es funcional.

Insiste en que la salud mental no se entiende a pesar de que es la salud humana única, la más importante. Ninguna aseguradora cubre o permite el ingreso a una persona con una enfermedad mental.

Es imposible que una persona por su cuenta pueda costear un tratamiento costoso. Lo más grave es que la mayoría de personas esquizofrénica son recuperables, pero deambulan por las calles sin tratarse.