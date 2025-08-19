Siete embarcaciones cogen fuego en dos años en Luperón

La nave prendida en el fuego que la destruyó ayer.

En los últimos dos años han resultado incendiadas de manera sorpresiva siete embarcaciones (pesqueras, de carga y paseo), en el puerto marítimo comercial turístico. Han dejado dos personas fallecidas, tres con quemaduras severas, daños considerables al medioambiente y pérdidas económicas millonarias.

La madrugada de ayer resultó destruido un catamarán del empresario santiaguero Fernándo Capellán, luego de que fuese impactado por un rayo.

El intendente del cuerpo de bomberos municipales, Rainieris Brito González, informó a los periodistas que el vehículo fue arropado por las llamas y quemado en más de un 80 %. Dijo que al momento de su incendio estaba anclado junto al restaurante Las Velas, que no sufrió daños.

Miembros de organismos oficiales de seguridad, de socorro, voluntarios de la Defensa Civil, llegaron para combatir el fuego.

El empresario Capellán arribó a esta comunidad momentos después en un helicóptero de su propiedad para percatarse de los daños que sufrió su catamarán y el proceso para extinguir las llamas.

Cronología

Las embarcaciones incendiadas en este puerto marítimo. El primero de estos incendios ocurrió el 31 de mayo de 2023 en la embarcación “Chino-Sarita-Padre Abraham”, propiedad del empresario pesquero Zacarías Amarante, dejó pérdidas económicas superiores a los RD$50 millones.

Puedes leer: DGCP suspende 38 registros de proveedores vinculados a funcionarios

Un año después, en el mes de septiembre de 2024, fue afectado por un fuego de origen desconocido el barco Adonaí, donde murió el mecánico Danny Peña, de 50 años de edad, nativo de este municipio.

En noviembre de ese mismo año un siniestro afectó de forma seria al barco Miss Belkis, provocó quemaduras cuando realizaban reparaciones a esta nave a los soldadores Víctor Radhamés Beriguete, de 63 años, Pedro Luis Rodríguez, de 24, Angelis Antonio Surún Cabrera, de 43 y el haitiano, Moisés Saint Filis, de 33 años, el cual días después falleció a causa de las graves quemaduras sufridas en todo el cuerpo.

La última de estas embarcaciones incendiadas de modo repentino ocurrió el pasado dos de junio a bordo del Melissa Lynn, matrícula BP-M67840PP, propiedad del empresario Antonio Miguel García, en el momento en el que eran sometidos a reparación los equipos de cuarto de máquinas.

Este barco tenía almacenados en ese momento 800 galones de gasolina, un tanque de 250 galones de gas industrial y casi similar de gasoil, los cuales resultaron intactos en este fuego, sorprendente.

La comunidad espera que ya no haya más incidentes.