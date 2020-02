“Sigan en la lucha, cuídense entre ustedes”, dice Jencarlos Canela a jóvenes que protestan por democracia

View this post on Instagram

El reconocido actor y cantante Jencarlos Canela (@jencarlosmusic) colgó un video a sus historias de Instagram en el que brinda su apoyo a la situación actual de #RepúblicaDominicana con las manifestaciones que radican frente a la Junta Central Electoral con el objetivo de la renuncia de todo el pleno que conforma ese organismo. #ArteyMedio💫 –