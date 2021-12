Sigfrido Pared: «Militares investigados debieron ser suspendidos»

El ex ministro de Defensa, general Sigfrido Pared Pérez, expresó su preocupación con el procedimiento con los generales investigados por supuestas vinculaciones en actos de corrupción, debido a que «debieron ser suspendidos antes de ser judicializados para de esa manera desligar a la institución».

«He sentido cierto nivel de preocupación por el procedimiento que se ha llevado a cabo. El procedimiento de la Fuerzas Armadas debe ser que si un general es sometido a la justicia, inmediatamente debe ser suspendido en funciones. Para que él enfrente a la justicia sin el suelo militar, de tal manera que no afecte la fuerzas armadas», señaló durante una entrevista con el programa «El Despertar».

Aseguró que en su vida militar, nunca vio un «caso de un general, teniente, coronel o capitán» que se haya sometido a la justicia y no se suspendiera, lo que parece «muy extraño».

Explicó que el propósito es garantizar que el acusado no cuente con ningún poder militar a la hora de investigación y proteger la imagen de la institución y afectarla.

“La vida entera en RD nunca vi el caso de un general, teniente, coronel, capitán, etc, que se haya sometido a la justicia y no se suspendiera, eso me ha extrañado que no se ha hecho. Lo más sano es suspenderlo en funciones para que pueda enfrentar la justicia sin afectar a la institución”, mencionó.

Comentó estar confiado en que la justicia pueda decidir en cuanto se conozca el juicio de fondo y pueda emitir una sentencia objetiva.

Aplazan conocimiento medida de coerción imputados en Caso Coral 5G