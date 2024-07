Sigue desencanto, ven aún hay pocas oportunidades empleos

Ayer no hubo una larga fila en la jornada de empleo del Ministerio de Trabajo (MT), quizás por las condiciones climáticas, pero entre los pocos asistentes había una opinión en común: en el país sigue habiendo pocas oportunidades de empleo para los jóvenes.

La concordancia pudiera ser porque muchos de los que buscaban ser seleccionados para un puesto de trabajo tenía mucho tiempo buscando y no era la primera vez que asistían a una feria de empleo, además de las tantas entrevistas que habían ya realizado para otras empresas.

El viernes no solo jóvenes se acercaron al ministerio con las esperanza de conseguir un puesto de trabajo, además se presentaron adultos que también estaban desempleados o que quería cambiar de empresas, debido a la necesidad de mejores sus condiciones laborales.

Al conversar con HOY, David Antonio Mejía, un joven de 20 años, dijo que nunca había tenido un trabajo formal, por lo que decidió acudir al llamado del ministerio.

Mejía, contó que no era la primera feria a la que asistía y que había ido a varias entrevistas de trabajo, pero que aún no ha sido llamado, por lo que entiende que las oportunidades para jóvenes como él son pocas.

“Yo no soy profesional, pero ya me inscribí en la universidad, pero tengo que trabajar para poder cubrir los gastos que estudiar conlleva”, explicó.

Al igual que Mejía, la joven Esther Paniagua también está desencantada, ya que dijo que tiene casi un año sin un empleo.

“Tengo meses buscando. Yendo a entrevista de trabajo y nada. Tengo que conseguir un trabajo porque el salario de mi marido no nos alcanza”, señaló.

A diferencia de los jóvenes, Pedro Carvajal, quien en su folder no solo llevaba su curriculum, sino que además lo acompañaban otros documentos que certificaban su capacitación en algunos cursos técnicos, buscaba, dijo, un nuevo empleo, ya que en el que actualmente, especificó, no se ha valorado nunca su formación.

“Este es el país que tenemos, que no ha cambiado en muchas cosas. No hay empleo para muchas personas y los salarios, aunque tu te hayas esforzado para formarte, tener una carrera, son de miserias, porque no hay una valorización del empleado”, dijo.

Indicó que en la feria anunciada por el MT vio una opción laboral para aplicar y ver si el salario que devengaría, si es escogido, compensa la preparación en contabilidad que tiene.

“Hay que seguir buscando opciones porque creo que en algún lugar uno tiene que pegarla”, dijo sonriendo.

Al jornada de empleo, que inició a las 9 de la mañana, se presentaron varios jóvenes que buscaban empleos por primera vez.

En el MT se recibía los curriculum y se les daba un formulario para llenar.