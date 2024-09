Sigue permanente la conversación para acuerdo DR-Cafta

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró ayer que las autoridades dominicanas llegarán a una negociación con el gobierno de Estados Unidos para que el Tratado de Libre Comercio (DR- Cafta), por la desgravación arancelaria, no afecte la producción nacional, aunque no especificó si esto será pronto.

Dijo que ante esta situación, los productores de arroz ven una oportunidad para debatir el tema con el Secretario de Estado, Antony Blinken que visita el país.

“Ustedes pueden estar seguro de que la República Dominicana tendrá una posición y llegará a una negociación para que ese acuerdo no afecte la producción nacional”, contestó Cruz a preguntas de periodistas.

Dijo que aunque no han concluido las conversaciones, el país ya tiene su posición. El DR-Cafta permitiría la entrada de arroz importado a cero aranceles a partir de enero del 2025.

Previo a volver a disertar en el Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, de la Junta Agro Empresarial (JAD), el ministro afirmó que la comisión sigue trabajando de manera activa para llegar a un acuerdo.

Al ser abordado sobre el tema, Marcelo Reyes, presidente de la Federación Dominicana de Productores de Arroz (Fenarroz) entiende que el presidente Luis Abinader debería conversar el tema ahora con Blinken, debido a que el tiempo se agota para los productores nacionales, que hasta ahora viven en una incertidumbre.

Reconoció que las acciones del Gobierno son positivas y que de acuerdo a informaciones de la comisión se han dado pasos de avance sobre el tema.

Explicó que ya se está finalizando la segunda cosecha de arroz del año, pero que para la primera cosecha del próximo año, aún no se sabe qué pasará, ya que aún no hay un acuerdo. Indicó además que no solo el sector arrocero se verá perjudicado, sino toda la matriz agrícola nacional.