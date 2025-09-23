Siguen los intensos movimientos en la pelota invernal 2025  

La pelota invernal está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, los equipos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) se han estado reforzando para el inicio de temporada que tendrá lugar este miércoles 25 de octubre de 2025.

A continuación, veamos algunos de últimos movimientos y adquisiciones que cada equipo de la pelota invernal ha realizado hasta el momento.

Puede leer: Payano expone visión de FP para aprobar ley General del Deporte

Tigres del Licey

El lanzador venezolano Carlos Carrasco firmó contrato para reforzar a los Tigres del Licey para la próxima temporada 2025-26 de la LIDOM.

Carrasco, nacido en Barquisimeto, Venezuela, es un lanzador experimentado con amplias credenciales para brillar en cualquier liga. Su experiencia en la MLB abarca 16 temporadas, donde vistió las camisetas de los Cleveland Guardians, los New York Mets, los Atlanta Braves y los New York Yankees. Fue en Cleveland donde dejó su huella más profunda, con 13 años en la organización.

Leones del Escogido

El lanzador Grant Gavin y el cubano Norge Ruiz, estarán de regreso con el equipo rojo para la temporada 2025-26. Así lo anunció este lunes Carlos Peña, el gerente general de los campeones nacionales y del Caribe.

Gavin, quien es uno de los héroes de la Serie Final 2024-25, se lució en aquella épica final frente a los Tigres del Licey, al colocar récord de 1-0, 1.00 de efectividad, 0.89 de WHIP en 9.0 episodios que incluyeron 2 ponches y .161 de promedio de bateo permitido a la oposición.

Por su parte, Ruiz formó parte del Escogido en el Round Robin de la campaña pasada, colocando 4.35 de efectividad y 8 ponches en 10.1 capítulos. Estará en su cuarta campaña en el circuito criollo, ya que previamente jugó con las Águilas Cibaeñas (2016-17) y con las Estrellas Orientales (2020-21).

Toros del Este

Entre las más recientes integraciones para los Toros del Este están el zurdo José Manuel Fernández, el veterano infielder Ramón Torres, el receptor Onil Pérez, así como los relevistas Arodys Vizcaíno y Richelson Peña.

De igual forma se presentaron los lanzadores seleccionados en el pasado Draft de Novatos Marlon Nieves, derecho de los Dodgers, y el zurdo Johan Simón, de los Azulejos.

También dijeron presente el veterano zurdo Joely Rodríguez, el jardinero Ismael Alcántara, quienes se suman a otro nutrido grupo de jugadores que se integraron a finales de la semana pasada, entre ellos Yairo Muñoz.

Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron la integración a sus entrenamientos de los jugadores José Devers y Gleyvin Pineda, quienes desde este martes se unieron al grupo que trabaja en el Estadio Julián Javier con miras a la próxima temporada de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

Devers, nativo de Samaná de 25 años, fue seleccionado por los Gigantes en el sorteo de novatos del 2018 en la segunda ronda. El infielder debutó en Grandes Ligas con los Marlins de Miami en el 2021, equipo al que volvió a subir en la campaña del 2024.

También se unió el lanzador derecho Gleyvin Pineda, de 29 años, nacido en Azua. Pineda viene de participar en el 2025 con el equipo Lake Country de la liga independiente de béisbol, y llega a las prácticas en buena forma física, listo para competir por un lugar en el staff de lanzadores.

Estrellas Orientales

Las Estrellas Orientales importarán al receptor colombiano Carlos Martínez para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 15 de octubre próximo, anunció el vicepresidente de operaciones de béisbol del club, Ángel Ovalles.

Este verano, Martínez actuó en 59 partidos de la Liga Mexicana, donde bateó para promedio de .272, con un promedio de embasarse de .339 y OPS de .824, con el equipo de Saltillo, para el cual disparó 7 jonrones, 1 triple y 13 dobles.

Martínez es el tercer jugador importado de ofensiva que anuncian las Estrellas. Los otros dos son el jardinero Ismael Munguía y el antesalista e inicialista Josh Lester.

Águilas Cibaeñas

Ramón Rossó, uno de los lanzadores veteranos con que contará el bullpen de las Águilas Cibaeñas, se alista para aportar profundidad y experiencia al relevo aguilucho en el campeonato de béisbol profesional otoño-invernal

El veterano lanzador, que ha superado lesiones en su hombro de lanzar, comenzó a mostrar destellos en la liga veraniega azteca, donde tuvo marca de 1-2, trabajando en 18 episodios.