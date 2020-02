Siguen rumores coronavirus; el ministro Salud fustiga intenciones

Por dos ocasiones en una semana, ha sido necesario que las autoridades de Salud Pública salgan al frente a la ola de rumores de que en el país ya se habrían registrado casos y una muerte a causa de la nueva cepa del coronavirus que afecta a China y otras naciones.

Los mensajes, falsos por demás, son cada vez más elocuentes, hablan de un médico que vino de China y fue ingresado en una clínica de Santiago, mientras otros confunden el virus de la Influenza que afecta a los dominicanos en la actualidad y que es propio de esta época del año.

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, volvió ayer a fustigar los mensajes de whatssapp en los cuales personas se refieren a los supuestos casos de personas enfermas con la nueva cepa del coronavirus. Ya los rumores hablan incluso de una víctima. “En el país no se ha reportado ningún caso sospechoso del coronavirus 2019-nCov, lamento que sectores políticos utilicen informaciones falsas para alarmar a la población”, dijo el ministro de Salud Pública.

En ese sentido, llamó a la población a no hacer caso a informaciones difundidas a través de las redes sociales.

Ese tipo de desinformación solo lleva desasosiego e intranquilidad a la población dominicana, dijo el funcionario, quien aseguró que el Gobierno dominicano está tomando todas las medidas preventivas de lugar a fin de evitar que el coronavirus, que está afectando a China y otras naciones, entre al país.

“No tenemos casos de coronavirus en el país, el plan que diseñó el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Sociedad de Epidemiología está en marcha y seguimos las orientaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dijo en forma enfática.

Sánchez Cárdenas considera que se han estado vertiendo informaciones falsas que dañan la imagen del país. Recalca que se trata de rumores que vincula a la actual coyuntura política electoral que vive la nación.

Lo darán a conocer. El ministro de Salud Pública dijo que si en el país se registra un caso de la nueva enfermedad, que mantiene en pánico al mundo y que amenaza las economías de naciones poderosas, el funcionario aseguró que el país tendrá la información. “En el país no hay motivos para generar incertidumbres, miedos y temores en esa dirección”. Dijo que desde la institución se están ejecutando las medidas con la capacitación y refuerzo del personal que atendería a los pacientes afectados por el virus.

Repetitivo.

Cada día los periodistas de los diferentes medios de comunicación entrevistan sobre los mismos puntos de la enfermedad al ministro de Salud Pública, quien vuelve a repetir lo informado con anterioridad.

“Se están colocando unos 230 escáneres en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, con los que se toma la temperatura a todas las personas que entran y específicamente a los que hayan visitado los últimos días algún país asiático”.

El funcionario dijo que el virus gripal que está afectando a gran parte de la población es fruto de la estación del año, la que produce problemas respiratorios, por lo que pidió a la población cuidarse y mantener una buena higiene.

Las medidas

Todas las recomendaciones que hacen las autoridades tienen en común el llamado a que la población se mantenga debidamente informada y que no entre en pánico. Piden escuchar solo orientaciones oficiales y no hacerse eco de rumores.

La higiene

Mantener limpias las manos, a través del frecuente lavado es una de las medidas que con mayor frecuencia se recomienda.

Ausencia laboral

El actual virus de la Influenza que afecta al país mantiene un alto ausentismo laboral y escolar, las autoridades recomiendan que las personas afectadas del virus no acudan a su centro de trabajo y que niños no acudan a escuelas.