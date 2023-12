La emblemática actriz mexicana, Silvia Pinal, se encuentra actualmente bajo cuidados médicos en una unidad de terapia intensiva de un hospital privado en la Ciudad de México.

No óbstante, por el momento se ha confirmado que la actriz ya puede respirar sin uso de un respirador o una máquina que le ayude, por lo cual se mantiene en un estado de salud estable.

Sin embargo, en un comienzo, su regreso al hospital, la cual fue confirmada por el periodista Gustavo Adolfo Infante a través de una transmisión en vivo en sus plataformas digitales, detalló el estado actual de salud de la reconocida artista de 92 años como grave.

La inquietud acerca de la salud de Silvia Pinal surgió el 24 de diciembre pasado, cuando, según, la actriz habría experimentado un presunto infarto, lo que condujo a su ingreso inmediato al hospital.

“No le dio un infarto, pero empezó a no responder, no respiraba, se la llevaron a un hospital al sur de la Ciudad de México y cuando llegó al hospital le tomaron los signos vitales, la respiración, no estaba respirando ya doña Silvia Pinal y la tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva”, dijo Adolfo Infante.

Sin embargo, la periodista Valdés Doria precisó que desde el 22 de diciembre, Silvia Pinal se encuentra bajo atención médica debido a diversas complicaciones en las vías respiratorias. A pesar de la gravedad de la situación, se informa que su condición médica se mantiene estable en la actualidad.

Los hijos de Silvia Pinal están en activo en el apoyo a su madre durante sus ingresos al hospital. (Especial Infobae: Jovanni Pérez)



Infante, por su parte, compartió que los hijos de Silvia Pinal están en activo en el apoyo a su madre durante sus ingresos al hospital.

Según lo compartido por Gustavo Adolfo Infante, desde el 21 de diciembre, Silvia Pinal ha estado bajo supervisión médica, y se estima que podría recibir el alta médica entre el 29 y 30 de diciembre.

“No han aparecido fotos de ella en la cena de Navidad, obviamente porque no tuvo cena de Navidad, estuvo hospitalizada en terapia intensiva doña Silvia Pinal”.

El periodista dio detalles sobre el problema respiratorio que enfrenta la actriz, destacando problemas en los pulmones que han afectado sus actividades diarias. Este inconveniente ha impedido incluso su tradicional retiró a su hogar en Acapulco, una práctica habitual.

Historial de salud

Silvia Pinal Debutó ganó renombre internacional con su participación en películas dirigidas por Luis Buñuel. (Foto: Facebook/Época de Oro del Cine Mexicano)



Silvia Pinal ha tenido varios problemas de salud en los últimos años. Recientemente, fue hospitalizada y estuvo en terapia intensiva debido a problemas respiratorios. Según reportes, el problema de los bronquios que tiene la primera actriz no se debe a la edad, sino a la temporada de invierno.

Cabe destacar que en este aspecto, los bronquios son conductos que forman parte del sistema respiratorio y tienen varias funciones importantes. La función principal de los bronquios es transportar el aire desde la tráquea hasta los pulmones. Durante la inhalación, llevan aire rico en oxígeno a los pulmones, y durante la exhalación, permiten que el aire rico en dióxido de carbono salga de los pulmones y llegue a la tráquea.

En los últimos meses, su salud ha sido inestable y ha tenido que usar oxígeno caliente para mejorar su estado de salud, y obtener ayuda para respirar en el proceso, sin embargo, la actriz siempre vuelve a respirar por su cuenta tras salir del hospital.

Historia de una estrella

Silvia Pinal, cuyo nombre completo es Silvia Pinal Hidalgo, representa una figura emblemática en la cinematografía mexicana. Debutó en 1949 en “El pecado de Laura” y ganó renombre internacional con su participación en películas dirigidas por Luis Buñuel.

Además de su prominente carrera artística, incursionó en la política y desempeñó roles significativos en la televisión, siendo recordada por la serie “Mujer, casos de la vida real”.

En 2019, una serie biográfica titulada “Silvia Pinal, frente a ti” ofreció una perspectiva detallada de su vida.