La ola de atracos que en los últimos días se ha desatado en el sector Simón Bolívar, en el Distrito Nacional, mantiene a sus residentes atemorizados y prácticamente encerrados en sus viviendas.

Según denunciaron los lugareños a periodistas de Hoy Digital, durante la serie especial «Hoy en tu barrio», la inseguridad ciudadana los arropa, mientras las autoridades policiales, aseguran, los han dejado abandonados a su suerte.

«No podemos salir de la casa, porque nos arrancan un brazo para quitarnos un celularcito o una cartera. No podemos movernos, nos estamos cayendo muertos por todos los lados. Solamente que Jesucristo baje y arregle esto, porque esto no lo arregla nadie», sostuvo Altagracia Familia.

De su lado, Domingo Montero de Oleo, quien lleva 17 años vendiendo víveres en el mercado del Simón Bolívar, afirmó que solo en la pasada semana de mayo fue víctima de atracos en tres ocasiones mientras trabajaba en su puesto.

Residentes en Simón Bolívar hablan sobre la delincuencia / Video grabado por Elieser Tapia y editado por Félix Rojas

«En esta semana hemos sido víctimas de atraco tres veces, en este mismo mercadito. Aquí, a diario por lo menos uno conoce más de 10 ladrones, porque uno está en el área y uno se cuida de ellos», dijo de Oleo.

«La inseguridad que nos arropa es grave. Yo mayormente tengo que salir a las 5:00 de la mañana y muchas veces, ahora tengo miedo y hasta me he devuelto. Yo he sido víctima de atraco, hasta en el mismo callejón saliendo de mi casa. Yo me siento inseguro, y en la noche y por la madrugada cuando yo salgo a trabajar, es con miedo que lo hago», agregó Santiago Núñez Peralta, otro de los moradores de la barriada capitalina.

Más clubes y patrullaje policial en Simón Bolívar, la solución que proponen

Para combatir la creciente inseguridad en el sector Simón Bolívar, los comunitarios reclaman a las autoridades la construcción de clubes multiusos, donde los jóvenes puedan recrearse y capacitarse a través de cursos técnicos que les brinden oportunidades de desarrollo.

«(Aquí) no hay a dónde los jóvenes se puedan recrear, entonces, ¿A dónde van ellos? A la delincuencia, porque no tienen en qué entretenerse. Que le pongan canchas a los niños para que se entretengan, que puedan hacer algo para que no corran a la delincuencia», clamó con voz desesperada Altagracia Familia.

«A esta comunidad, lo primero que le hace falta es una instalación deportiva autónoma. Necesitamos un multiuso», añadió Kelvin Díaz.

De igual forma, Paulo Ramírez pidió que se brinde mayor apoyo, por parte de los gobernantes, a los clubes que ya existen en el sector Simón Bolívar, entre ellos el ubicado en la calle La Trinitaria.

«(Se necesita que) sigan apoyando a nuestros clubes que se encargan de mantener a nuestros jóvenes con mente sana», enfatizó Ramírez, al tiempo que subrayó: «Este es un sector que tiene una calidad de jóvenes con ideas muy progresistas, siempre luchando para poder salir hacia adelante, pero existe la disyuntiva de que muchos de nuestros jóvenes que se preparan para poder dar un buen servicio, si no tienen un padrino, desgraciadamente no son apoyados».

Kelvin Díaz, residente en el Simón Bolívar Santiago Núñez Peralta, residente en el Simón Bolívar

Mientras tanto, otros residentes consideran que este mal, que los mantiene en vilo, se solucionaría con una mayor presencia policial en la zona.

«Tienen que reforzar más, poner policías, que aquí no patrullan por ningún lado. Cualquiera que te quiera hacer un daño, aquí te lo hace, porque no hay refuerzo. No voy a salir yo con un machete y un cuchillo a agarrar una gente que le quite algo a una persona. Entonces, tenemos que trabajar con esto, poner mano dura, mano dura», añadió Rafael Valdez, quien se gana la vida vendiendo plátanos en el referido mercado.

«Me sentiría bien que hubieran par de policías, que se pongan por una sombrita y estén caminando. Mire, ahí hay una muchacha que tiene un comedor, y ayer fue uno de esos que le dicen piperos, y fue y cogió un plato y se lo llevó (sin pagarlo)», pronunció Eladio Henríquez Valdez, vendedor de periódicos.

Paulo Ramírez, residente en Simón Bolívar

Crear fuentes de empleo también podría contrarrestar la delincuencia en el Simón Bolívar

Entretanto, el comerciante Domingo Montero de Oleo considera que, si el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader construye más zonas francas que a su vez generen fuentes de empleo, los jóvenes del sector Simón Bolívar no se verían obligados a lanzarse a las calles a delinquir.

«No hay fuente de empleo y la juventud se está lanzando a las calles a delincuenciar. Si el Gobierno abre zonas francas para que haya fuente de empleo, las cosas cambian, pero aquí no hay fuente de empleo para la juventud», manifestó el vendedor de víveres.

Continúo: «Usted dura 14 años estudiando y cuando sale de la universidad no halla empleo, lo que te pagan no da para comer. No hay muchos centros deportivos donde la gente vaya a practicar deportes. Hay uno, pero se necesitan muchos, porque la población es grande».

Por su parte, Rafael Valdez comentó: «La juventud lo que se dedica a lo malo, porque si no hay trabajo y no hay un ejemplo que el mismo presidente ponga, ¿Qué vamos a hacer la juventud? Hacer lo malo. Tal vez haciéndole lo malo él va a recapacitar, porque ni haciéndole lo bueno, él recapacita».