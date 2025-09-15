Simon Leviev, conocido como el estafador de Tinder, capturado por Interpol en Georgia

  • EFE
Simon Leviev, conocido como el estafador de Tinder, capturado por Interpol en Georgia

Tiflis.– Las fuerzas de seguridad georgianas han detenido en el aeropuerto de la ciudad de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat), que inspiró la película de Netflix ‘Estafador de Tinder’, informó hoy la televisión local.

La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por Interpol, indicó el Ministerio del Interior georgiano sin ofrecer más detalles.

La película sobre la vida de Leviev fue divulgada en 2022 y narra la historia de un israelí que viaja por Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

LEA: La historia de Simon Leviev, el estafador de Tinder revoluciona Netflix

El estafador conocía a mujeres a través de la red social Tinder y les pedía grandes sumas de dinero, supuestamente, para financiar sus lujos.

Según algunas estimaciones, Leviev consiguió hacerse con unos 10 millones de dólares estafando a sus víctimas.

El estafador de Tinder: Habrá una película de Simon Leviev
EFE

EFE

